Le temps de ce jeudi 26 octobre sera gris et nuageux sur une grande moitié nord, ensoleillé et doux dans le Sud, selon les prévisions de Météo-France. Les grisailles matinales se formeront sur une grande partie du pays, avec notamment des bancs de brouillards dans les vallées de la Garonne et du Rhône. Des brouillards souvent épais doublés de plaques de nuages bas s'étendront sur la moitié nord. Leur évolution sera souvent lente au nord de la Loire et le Val de Saône en matinée, et même très difficile des Hauts-de-France à la région parisienne et au nord de l'Alsace.



La moitié sud, en revanche, profitera d'un après-midi agréablement ensoleillé et doux avec des éclaircies qui se développeront sur le Nord-Ouest, même si quelques plaques de nuages bas persisteront sur les côtes de la Manche. Le ciel se chargera sur la Bretagne l'après-midi, puis sur tout l'ouest du pays en soirée.

Le soleil sera parfois mitigé sur le pourtour méditerranéen, quelques plaques de nuages bas côtiers pouvant gâcher partiellement la journée.

Les températures

Les températures minimales varieront entre 8 et 13 degrés, 12 et 14 sur le littoral, voire 15/16 sur la côte aquitaine.



Les maximales atteindront 16 à 19 degrés au nord de la Seine sous la grisaille parfois tenace, 18 à 24 sur le reste de la moitié nord, et 23 à 26 sur la moitié sud, voire 27/28 sur le Sud-Ouest.