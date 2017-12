publié le 14/12/2017 à 07:00

Pluies et averses localement orageuses ponctueront la journée de ce jeudi 14 décembre sur une grande moitié nord, et ailleurs le temps restera bien perturbé, excepté en bord de Méditerranée, selon Météo-France. Le Bas-Rhin et Haut-Rhin sont toujours placés en vigilance "vent violent". Le Pas-de-Calais a été placé en vigilance inondation.



Les précipitations seront fréquentes près de la Manche dès le matin et se généraliseront l'après-midi. Elles seront neigeuses vers 800/1000 mètres sur les Vosges et le Jura. Elles s'accompagneront d'un vent de sud-ouest à ouest turbulent, avec parfois 60 à 80 km/h en rafales dans les terres, 80 à localement 100 km/h à la côte.

Sur le pourtour du Golfe du Lion jusqu'à la Côte d'Azur, le ciel sera fortement voilé ou passagèrement très nuageux mais sans pluie. L'ouest de la Corse sera en revanche exposé à des pluies faibles régulières. Et surtout le vent de secteur d'ouest soufflera assez fort sur le relief et les extrémités de l'île, jusqu'à 100 km/h à 130 km/h au Cap Corse.

Sur le reste de la moitié sud jusqu'au sud de l'Auvergne et le Lyonnais, pluies faibles et irrégulières. Les précipitations concerneront essentiellement les versants ouest du Massif Central et le massif alpin sous forme de neige au-dessus de 1200 mètres d'altitude en journée.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 3 et 6 degrés en général dans les terres. Elles seront un peu plus douces sur le Sud-Ouest et les côtes avec 7 à 10 degrés.



L'après-midi, on attend 11 à 15 degrés sur le Sud-Ouest et la bordure méditerranéenne, 15 à 17 en Corse. Ailleurs, il fera 7 à 10 degrés, localement 6 près des frontières du nord.