Météo en France : les prévisions du dimanche 23 avril

publié le 23/04/2017 à 07:28

Le soleil dominera sur une grande partie de l'Hexagone dimanche 23 avril, selon le bulletin quotidien de Météo-France. De la Normandie au Nord-Pas-de-Calais, les nuages prédominent le matin, parfois doublés de brumes ou bancs de brouillard. L'après-midi se poursuit sous un ciel changeant, partagé entre nuages et coins de ciel bleu.



En Bretagne, et du Nord-Est au Berry, au Massif Central et au nord de Rhône-Alpes, des nuages bas retardent parfois les éclaircies matinales. Sur le Centre et le Centre-Est, ils cèdent la place à un beau soleil. Dans les terres bretonnes et de l'Ile-de-France au Grand Est, on apprécie aussi de belles périodes ensoleillées l'après-midi mais entrecoupées de petits cumulus.

Sur la Côte d'Azur, on observe d'abord des grisailles en bord de mer, davantage de soleil l'après-midi sur les plages mais des bourgeonnements assez nombreux dans les terres et sur les Alpes du Sud. Partout ailleurs, ce dimanche s'annonce encore très ensoleillé du lever au coucher avec juste quelques développements nuageux l'après-midi sur le relief des Pyrénées. Le vent de nord est sensible du val de Saône au couloir rhodanien. Il atteint autour de 70 km/h en rafales dans le domaine du Mistral.

Les températures

Dimanche matin, de petites gelées entre 0 et localement -2 degrés se produiront aux abords du Massif central, en Champagne-Ardenne et Lorraine. Ailleurs, il fera entre 2 et 7 degrés en général, 8 à 12 sur la bordure méditerranéenne.



Les températures maximales afficheront 12 à 16 degrés du nord de la Seine et de la Normandie au quart nord-est. Il fera 19 à 22 degrés sur les plages de Méditerranée mais 22 à 25 dans l'intérieur. Une grande douceur enveloppera encore les plaines du Sud-Ouest avec 23 à 26 degrés. Ailleurs, il fera entre 16 et 21 degrés.