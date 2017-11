publié le 06/11/2017 à 07:00

Le temps de ce lundi 6 novembre sera assez contrasté : très frais le matin, variable à l'est, plus ensoleillé à l'ouest, avec un fort mistral et une forte tramontane, selon les prévisions de Météo-France. Le ciel sera le plus souvent nuageux, parfois menaçant entre les Pyrénées, le Massif central et sur tout l'est du pays. Sous ce temps mitigé, quelques averses se signaleront par endroit. Il neigera assez bas, parfois dès 700/800 mètres sur le Jura et le Massif central, dès 800 mètres sur les Pyrénées, et au dessus de 1.000 mètres sur les Alpes. Quelques éclaircies s'élargiront dans l'après-midi.



Sur le Languedoc-Roussillon et la basse vallée du Rhône, le temps sera ensoleillé mais le mistral et la tramontane souffleront fort atteignant des pointes à 100/120 km/h en rafales, localement 130 sur les caps exposés.

Sur les Alpes maritimes et la Corse, l'instabilité se développera en journée avec un risque d'orages près du littoral et de la neige vers 1.200 mètres sur les Alpes du sud.



A l'ouest, après quelques brumes matinales, le temps frais du petit matin laissera généralement un ciel bien ensoleillé en journée malgré quelques passages nuageux sur l'ouest de la Bretagne ou sur le Pays basque.

Les températures

Le matin, les températures, en très nette baisse, afficheront 1 à 8 degrés de l'intérieur vers les côtes avec de petites gelées possibles dans l'Est, sur les Hauts-de-France ou dans les vallées du Massif central.



L'après-midi, il fera 6 à 10 degrés dans l'Est et 9 à 14 degrés ailleurs.