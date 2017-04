publié le 13/04/2017 à 17:52

Six hommes cagoulés et armés de fusils d'assaut ont enlevé un adolescent mardi 11 avril devant le lycée français d'Antananarivo, capitale de l'île de Madagascar. Le commando a kidnappé le jeune homme âgé de 16 ans, d'origine indo-pakistanaise (que l'on traduit par Karana en malgache, ndlr), avant de prendre la fuite en ouvrant le feu sur les policiers qui assuraient la circulation devant l'établissement scolaire.



"Un policier a été légèrement blessé et la voiture des policiers a aussi pris une balle au niveau de son radiateur", a précisé le porte-parole de la police malgache, le commissaire Alexandre Sylvain Ranaivoson. Les ravisseurs restent "introuvables jusqu'à maintenant", tout comme la victime, a-t-il ajouté.

Les enlèvements de Karanas sont fréquents à Madagascar. Cette communauté, très active dans l'économie et le commerce local, est particulièrement ciblée par des gangs criminels qui exigent d'importantes rançons en échange de la libération de leurs victimes. "C'est un kidnapping sous rançon, malheureusement c'est une pratique qui arrive assez régulièrement à Madagascar. En général, ces enlèvements touchent des adultes. L'aspect particulier, et surtout aggravant de ce qui s'est passé, est qu'il s'agit d'un mineur", a expliqué Jean-Denis Boudot, du Collectif des Français d'origine indienne de Madagascar (CFOIM), sur l'antenne de franceinfo mercredi 12 avril.

"Pas une journée sans que la communauté soit touchée"

Il a également fustigé l'attitude des policiers présents sur place. "Ils étaient à proximité des lieux et ne sont pas intervenus", dénonce-t-il. Son collectif a par ailleurs dénoncé dans un communiqué "la violence croissante" visant leur communauté. "La situation est grave. Il ne se passe plus une journée sans que la communauté soit touchée", a déploré le CFOIM, qui a lancé un "appel solennel au gouvernement malgache et à la communauté internationale pour stopper l'escalade de la violence", à l'encontre de ses membres.



De son côté, le ministère des Affaires étrangères à Paris a assuré avoir "connaissance de cet enlèvement" et être "pleinement mobilisé", sans donner plus de détails.