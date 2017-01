RTL MIDI

10/01/2017

Les prix des PV de stationnement

Le prix des amendes en cas de non-paiement d'horodateur va flamber. La capitale est la première ville en France à détailler comment elle compte appliquer la nouvelle loi qui permettra à toutes les communes de fixer le montant des amendes pour stationnement non payé, à partir de janvier 2018.



Et ça va faire mal. Aujourd'hui si vous ne payez pas, l'amende est de 17 euros. À partir de janvier 2018, elle sera dans la capitale à Paris de 50 euros dans les arrondissements du centre (du Ier au XIe) et de 35 euros dans les autres.





Aujourd'hui on peut rester garé deux heures maximum. Cette durée va passer à six heures. Ce sera toujours 8 euros pour les deux premières heures, mais 26 pour quatre heures, et même 50 euros pour 6 heures, sans oublier l'amende.



Une journée à Paris pourra vous coûter jusqu'à 100 euros. A l'heure actuelle, l'amende est si peu dissuasive que seulement 10% des Parisiens vont chercher un ticket à l’horodateur.



La mairie se défend de vouloir à nouveau chasser les voitures. Elle explique qu'elle veut qu'il y ait plus de rotation en surface sur 170.000 places, notamment pour que les professionnels se garent plus facilement et plus en double file.



C'est en tout cas la nouvelle loi. Toutes les communes de France vont déterminer le montant des amendes pour le stationnement.



Paris a aussi décidé de remplacer les contractuelles par des sociétés spécialisées. Les contrôles vont fortement augmenter. La ville devrait ainsi récupérer 300 millions d'euros par an.

