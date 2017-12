Lorient : un TER percute une voiture, le chauffeur décédé

publié le 26/12/2017 à 13:39

Un nouveau drame sur un passage à niveau. Près de deux semaines après l'accident à Millas, qui a coûté la vie à six enfants, un TER est entré en collision avec une voiture près de Lorient, rapporte France 3 Bretagne. Le conducteur de celle-ci est mort, annonce la préfecture citée par nos confrères. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident.



Selon un témoin cité par le site du quotidien Ouest-France, "le conducteur était stoppé devant la voie" et "Il s'est volontairement avancé sur la voie à l'approche du train. Le choc a été terrible, la voiture a été pulvérisée et poussée plusieurs centaines de mètres plus loin".

Sur Twitter, l'un des passagers du train donne quelques précisions sur ce qu'il s'est passé. Selon lui, la collision serait survenue "au niveau du passage à niveau à la limite de Quéven et de Lorient", écrit-il. Et de poster des photos montrant l'évacuation du train, avec à son bord "une petite quarantaine de passagers" selon lui.

Toujours d'après l'antenne locale de France 3, la circulation ferroviaire va être perturbée dans cette région de France. Ainsi, les TGV reliant Paris et Quimper s'arrêtent à Vannes et à Lorient. Les passagers devront ensuite prendre des cars.