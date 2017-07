Des officiers américains patrouillent le long de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.

et AFP

publié le 23/07/2017 à 14:59

La découverte est macabre. Au Texas, huit morts et 28 blessés, apparemment des immigrants clandestins, ont été trouvés ce dimanche 23 juillet dans une remorque de camion, garée sur un parking de San Antonio. Cette ville est proche de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Les blessés, dont 20 grièvement, ont été hospitalisés, le chauffeur du camion a, lui, été arrêté.



"Cela semble bien être un trafic d'êtres humains", a déclaré le chef de la police locale, William McManus, parlant d'une scène "d'horreur". L'air conditionné dans la remorque n'était pas en marche, selon les pompiers, alors que le temps dans région ces derniers jours était très chaud et sec.

C'est un employé du magasin Wallmart qui a signalé le camion. "Il nous a dit que quelqu'un du camion lui avait demandé de l'eau", a indiqué le chef de la police, lors d’une conférence de presse. Les autorités de l'immigration ont été informées de l'affaire.