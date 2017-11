Les tueurs du Brabant

publié le 02/11/2017 à 21:00





L'édito de Jacques Pradel



A la Une un important rebondissement dans l’affaire des tueurs fous du Brabant, qui avait provoqué en Belgique une véritable psychose entre 1982 et 1985. Pendant ces trois longues années, une bande de mystérieux malfaiteurs a semé la mort et la terreur, en deux vagues successives d’attaques de supermarchés mais aussi d’armureries, de bijouteries ou encore de restaurants. Un bilan terrible : 28 morts et des dizaines de blessés.

Aujourd’hui encore, on ne sait toujours pas pourquoi ces attaques aveugles ont cessé soudainement en 1985. Les enquêteurs ont retenu deux hypothèses principales : Celle d’une équipe de braqueurs psychopathes, et celles de terroristes qui voulaient déstabiliser l’Etat Belge en instaurant un climat de terreur.



C’est cette dernière piste qui semble ressortir aujourd’hui après la révélation d’un homme dont le frère, un ancien gendarme d’une unité d’élite lui aurait avoué sur son lit de mort avoir fait partie de cette bande de tueurs, et peut-être même en avoir été le chef.











Nos invités

Marc Met de Penninghen, journaliste au Soir, Danielle Zucker, Docteur en Psychologie et experte en analyse du comportement criminel (« profileuse »). Elle a travaillé, à la demande de la Justice Belge, à partir de 2007, sur la "première vague" des attaques de la bande (1982 et 1983) Elle a remis son rapport en 2010. Dans ce rapport, elle indiquait plusieurs pistes liées au grand banditisme, qui n’ont pas toutes été encore exploitées, Patricia Finné fille d’une des victimes. Son père, le banquier Léon Finné a été abattu le 27 septembre 1985 sur le parking d’un supermarché, Christian de Vroom, ancien commissaire général de la police judiciaire Belge. A l'époque des faits, il était commissaire en chef à Charleroi, Le journaliste Alain Hamon qui avait suivi l’affaire pour RTL à l’époque.





Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.