Les tueurs de la lande

publié le 16/11/2017 à 21:00

Surnommé le «tueur de la lande», Ian Brady et sa compagne et complice Myra Hindley ont été condamnés à la perpétuité pour avoir violé, torturé puis tué trois adolescents de 10 à 17 ans. En 1987, ils avaient reconnu le meurtre de deux autres jeunes.

Les corps de quatre de leurs cinq victimes ont été retrouvés enterrés dans la lande près de Manchester. Mais celui d’un enfant de 12 ans n’a jamais été retrouvé malgré de nombreuses recherches et Ian Brady est mort sans avoir révélé où il se trouvait.



L’affaire est revenue à la Une de l’actualité au Royaume-Uni pour des raisons que Marie Billon, la correspondante d’RTL à Londres nous a rappelé.













Benoît Amez, spécialisé en histoire sociale et en Histoire de la justice et passionné de psychologie criminelle. Auteur du livre « Les couples de tueurs en série les plus monstrueux » (Editions La boite à Pandorre / 2016) ouvrage dans lequel il consacre un chapitre aux meurtres de la lande, Marie Billon correspondante d'RTL à Londres.





