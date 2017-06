"Les pollens sont plus allergisants", prévient le docteur Jocelyn Just

publié le 12/06/2017 à 23:13

Le réseau national de surveillance aérobiologique a classé jusqu'à vendredi le risque d'allergie pour le pollen en alerte rouge, soit au niveau maximal pour 90% du pays. "C’est la saison", Jocelyn Just, pédiatre et pneumo allergologue à l'hôpital Trousseau, qui souligne que les pics de pollens sont fréquents en juin, notamment avec un "temps ensoleillé" et un "vent léger".



"Il n’y a pas que le rhum des foin", prévient également la pédiatre, "le pollen de graminées peut donner des crises d’asthmes". En France, les allergies aux pollens concernent "entre 20 et 30%" des enfants et "10 à 20 %" des adultes, même si la tendance s’amenuise au fil du temps.

"Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les pollens sont plus allergisants en ville qu’à la campagne parce que qu’il peut y avoir une conjonction avec la pollution", ajoute également la pneumo allergologue. Pour tenter de lutter contre ce pic de pollens, les personnes allergiques peuvent fermer leurs fenêtres ou éviter de faire sécher son linge dehors durant la journée. "Malheureusement, il n’y a pas grand chose à faire", reconnaît cependant le docteur Jocelyn Just.