"Les policiers sont une cible de choix", explique le politologue Sebastian Roché

publié le 02/05/2017 à 01:33

Les manifestations du 1er mai ont été émaillés de violents débordements ce lundi 1er mai 2017. À Paris, aux abords des place de la République et de la Nation, les forces de l’ordre ont été la cible de jets de projectiles et des cocktails Molotov. Au total, six policiers ont été blessés, selon la préfecture de police. Le ministre de l'Intérieur, Mathias Fekl, avait auparavant évoqué quatre blessés, "dont un a été gravement touché à la main, et un autre sérieusement brûlé au visage".



Derrière ces actions ultra-violentes, on retrouve souvent des groupuscules d’extrême-gauche baptisé "black block". "Ce sont des groupes de type anarchiste, qui se portent en contradiction par rapport à la société, qui refuse l'autorité de l’état", explique Sebastian Roché, politologue français spécialisé en criminologie. "Les 'black block' sont des groupes qui sont connus pour leur capacité d’organisation, ce sont des groupes structurés, qui ont une idéologie, une habitude de la confrontation", poursuit le docteur en sciences politiques, qui est également directeur de recherche au CNRS.

Ces groupes font des opérations coups de poing lors de manifestation partout en France, indifféremment de la cause défendue. "Les policiers sont une cible de choix parce qu’il représentent l’État, une manifestation particulière de l’État, la face armée de l’État. Ils disposent de la maîtrise et de l’usage de la violence", souligne Sebastian Roché.