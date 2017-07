Les ouvriers de GM&S bloquent un site PSA : "PSA ne s'est engagé sur rien"

et Julien Sellier

05/07/2017

Les ouvriers de GM&S dans la Creuse sont-ils sur un fil ? Ils bloquaient, mercredi 5 juillet, un site PSA à Sept-Fons dans l'Allier. PSA, comme Renault, est l'un des acteurs-clés du plan de sauvetage de leur usine. Les constructeurs se sont engagés sur le carnet de commande et sur des investissements, et ensuite la société GMD, rassurée, a déposé une offre pour reprendre l'équipementier automobile. Seulement voilà, seulement 120 salariés sur 277 seront conservés.



Depuis l'Assemblée, le ministre Bruno Le Maire a demandé la fin de ce blocage et PSA menace de se retirer du plan de sauvetage. Patrick Brun, délégué syndical de GM&S, souligne ce qu'il qualifie ironiquement de "petits problèmes": "PSA a dit qu'ils allaient se désengager, sauf qu'avant de se désengager il faudrait peut-être s'engager. Jusqu'à présent, même l'État le dit, PSA ne s'est engagé sur rien, affime-t-il. C'est bien de s'engager dans les médias mais sur le papier, il n'y a pas d'actes, ce n'est pas marqué. Même le repreneur n'a rien d'acté du côté de PSA."

PSA a promis plusieurs millions d'euros, mais les syndicats attendent une signature qui assurera que ces millions d'euros seront bien sur la table: "Comment voulez-vous faire une reprise sans des choses actées sur du papier ? S'agace Patrick Brun. Comment voulez-vous acter 12 millions d'euros sur trois ans avec des investissements de 5 millions d'euros ? Si ce n'est pas marqué sur le papier, je ne vois pas comment une reprise peut se faire (…)."