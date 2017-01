INVITÉ RTL - Edwy Plenel, journaliste et cofondateur de Mediapart évoque son dernier ouvrage "Sonnons l'alarme! Faits et gestes de la présidence Hollande"

Sonnons l'alarme! Faits et gestes de la présidence Hollande est le dernier ouvrage d'Edwy Plenel qui livre plus de 60 enquêtes et analyses par la rédaction Mediapart . Pour Edwy Plenel "sonnez l'alarme c'est essayer d'éviter le pire" explique le journaliste pour qui cet ouvrage est une "sorte de manuel citoyen". Il ajoute que "nous sommes dans un moment d'une époque incertaine et obscure".



Pour le président de Mediapart, "Il faut que nous ayons des repères (...) On ne raconte pas une France en contradiction avec ces valeurs mais une France qui peut se révolter et penser qu'elle peut trouver une solution en ayant un bouc émissaire". Il ajoute également qu'il faut montrer au Français qu' "il faut sortir de ce piège identitaire (...) et retrouver ce que l'on a en commun" car "les gens ont besoin d'un nouveau souffle démocratique", ajoute-t-il.