Les discriminations à l'emploi persistent et coûtent cher

publié le 15/03/2017 à 08:08

Deux entreprises ont été publiquement désignées, mardi 14 mars par le ministère du Travail, pour pratiquer des discriminations à l'embauche. Il s'agit de la chaîne de restauration Courtepaille et du groupe Accor Hotel, qui gère notamment les Mercure, Ibis et autres Novotel. Ces sociétés pratiquent une sélection des candidats en fonction de leur origine. En clair, elles discriminent les candidatures avec des noms à consonance maghrébine, au profit de noms à consonance française. Il s'agit du résultat d'une étude, portant sur les entreprises de plus de 1.000 salariés.



Les deux entreprises avaient été pointées il y a déjà plusieurs mois, et n'ont pourtant pas présenté de plan pour corriger ce biais dans le recrutement. La ministre du travail, Myriam El Khomri, a donc publié leur nom et saisi le Défenseur des droits, qui est en charge de ces questions.

L'étude a été réalisée au printemps 2016 sur quarante entreprises, auxquelles ont été envoyés 3000 CV, 1500 paires en réalité, avec à chaque fois un nom d'origine française et un nom d'origine maghrébine et des profils identiques, pour mesurer la différence de traitement, c'est à dire le taux de réponse dans un cas comme dans l'autre.



Les candidatures à consonance française ont obtenu 47% de réponse positive, alors que les autres n'ont fait que 36%. Quand on regarde le détail des résultats, on observe que l'égalité de traitement a été respectée dans une majorité d'entreprise et que, dans douze d'entre elles il y a jusqu'à 35% d'écart.