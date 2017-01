INFO RTL - Le nombre de morts dus à des incendies domestiques est passé de 800 à 600 par an, soit une baisse de 25%.

> Les détecteurs de fumée ont sauvé 400 en deux ans Crédit Image : Thinkstock/pablo_rodriguez1 Crédit Média : Christophe Ponzio

par Christophe Ponzio , Félix Roudaut publié le 23/01/2017 à 06:29

Deux ans après l'adoption de la loi Morange, obligeant les foyers à s'équiper d'un détecteur de fumée (Daaf), Bruno Le Roux et Emmanuelle Cosse ont dressé un premier bilan de cette disposition, lundi 23 janvier, à l'occasion du lancement d'un film pédagogique sur la sécurité incendie domestique. Et l'état des lieux est plutôt positif. En effet, 200 vies par an ont été sauvées grâce à ces boîtiers. Le nombre de morts dus à des incendies domestiques est passé de 800 à 600 par an, soit une baisse de 25%.



Le petit appareil a notamment sauvé la vie d'une famille du Bas-Rhin. Alors que les parents sont partis travailler, laissant leurs trois filles profondément endormies, un incendie se déclare dans la maison à cause du chauffage au bois. Entendant le détecteur sonner "j'ai crié pour réveiller mes sœurs qui n'avaient rien entendu", se rappelle Julie, l'aînée de 16 ans. Sans détecteur, l'adolescente est en sûre, elle serait "morte asphyxiée". Le père de famille avait eu le réflexe salvateur de changer la pile du boîtier quelques jours avant le drame.



Malgré tout, les autres pays européens qui ont mis en place cette obligation de s'équiper en détecteur de fumée, comme l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ont noté des baisses de la mortalité de 60%. En cause, une meilleure communication sur l'utilité du détecteur et son nécessaire entretien, et une meilleure sensibilisation de la population aux bons réflexes à avoir en cas d'incendie. La France est sur le bon chemin, mais elle peut mieux faire.