Les carafes filtrantes sont-elles efficaces contre la pollution de l'eau?

publié le 14/03/2017 à 11:21

Près de 20% des foyers seraient équipés de cet appareil, qui a définitivement trouvé sa place dans les cuisines. françaises. Mais alors, véritable utilité ou simple gadget ? L'efficacité des carafes d'eau filtrante est aujourd'hui remise en cause, selon un rapport de l'Agence de sécurité sanitaire (Anses). Ce dernier, révélé par Le Parisien, évoque ainsi que "l'usage de carafes filtrantes peut conduire au relargage de différents contaminants dans l'eau de boisson" voire à "une altération de la qualité microbiologique de l'eau".



Pas de panique cependant pour les utilisateurs. La qualité de ces carafes dépend notamment de l'utilisation et de l'entretien réalisé. Ainsi, l'Anses préconise de changer les cartouches tous les mois, de conserver l'eau au réfrigérateur et de la consommer dans les 48 heures au plus tard.

Des améliorations pourraient malgré tout être apportées par les fabricants alors que certains agents, comme des ions d'argent, du sodium, du potassium, de l'ammonium, ont été repérés dans l'eau filtrée. Si l'utilité de ces carafe est remise en cause, tout cela ne présente cependant aucun risque pour les consommateurs.