publié le 16/04/2017 à 13:48

Hommes politiques, hommes d'affaires, artistes et même personnalités ecclésiastiques : c'est un panel hétéroclite qui compose la promotion de Pâques de la Légion d'honneur. Parmi les principaux décorés, l'industriel breton François Pinault a été nommé grand'croix et Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel et ancien Premier ministre, a été fait grand officier, tout comme la cinéaste Agnès Varda.



Par ailleurs, le chef cuisinier Yves Camdeborde, l'actrice Audrey Tautou, les navigateurs Armel Le Cléac'h, vainqueur du Vendée Globe, et Thomas Coville, recordman du tour du monde en solitaire ont tous été faits chevaliers, ainsi que la fille de l'ancien président Jacques Chirac, Claude Chirac, vice-présidente de la Fondation Chirac. Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, qui a ouvert jeudi le procès en béatification du père Jacques Hamel, prêtre égorgé en juillet 2016 par deux djihadistes dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen, a été nommé chevalier lui aussi.

La plus prestigieuse des récompenses

562 personnes ont été distinguées cette année, contre contre 535 lors de la promotion de Pâques de l'an dernier : 453 chevaliers, 83 officiers, 18 commandeurs, six grands officiers et deux grand'croix. La promotion de Pâques est l'une des trois promotions de l'année, les deux autres ayant lieu le 14 juillet et le 1er janvier. Deux promotions militaires sont également publiées en mai et en juillet. Environ 3.000 personnes sont décorées chaque année, deux tiers à titre civil (à parité hommes-femmes) et un tiers à titre militaire. Il s'agit de la plus élevée des distinctions nationales françaises. La promotion de Pâques 2017 sera la dernière de François Hollande en tant que président de la République.