publié le 04/01/2018 à 16:49

Après une année 2017 dominée par la sortie de l'iPhone X, que nous réserve le monde de la téléphonie pour les douze prochains mois ? Sur le plan de l'innovation, les mois précédents ont consacré plusieurs tendances comme les écrans "borderless", l'intelligence artificielle embarquée dans les processeurs, la reconnaissance faciale en 3D et la réalité augmentée.



Les prochaines semaines devraient voir certaines de ces fonctions, jusqu'ici réservées aux modèles les plus haut de gamme, infuser progressivement les autres segments du marché et devenir plus abordables pour le consommateur, comme l'écran Full HD, le lecteur d'empreintes digitales et le double capteur photo par le passé.

Au rayon des produits, les mêmes acteurs devraient à nouveau rivaliser d'annonces et d'artifices marketing pour imposer leurs modèles au sein d'un marché en pleine effervescence, peuplé par des références toujours plus nombreuses et proches les unes des autres.

Les lancements les plus attendus seront cette année encore ceux du nouveau Galaxy fin février et de l'iPhone au début de l'automne. Entre les deux, Huawei, Nokia, LG, OnePlus, Google, HTC et les autres tenteront d'afficher leur différence et de gagner quelques parts de marché avec les dernières générations de leurs flagships.



1 - Le Sony Xperia XZ 2

Après plusieurs générations de Xperia au design rectangulaire et anguleux, Sony est attendu en 2018 sur le créneau des écrans sans bords. Habitué à présenté une nouvelle version de son smartphone haut de gamme lors du Consumer Electronic Show de Las Vegas (qui se tient cette année du 7 au 12 janvier), la marque japonaise pourrait y dévoiler le Xperia XZ 2 dont un utilisateur a publié mi-décembre une photo sur Reddit qui montrerait les caractéristiques techniques de l'appareil.



Selon cette note, il s'agirait d'un smartphone à écran bord à bord Oled d'un peu moins de 5,5 pouces compatible 4K. L'autre information concerne la présence du dernier processeur de Qualcomm, Snapdragon 845, ce qui signifierait que Samsung n'a pas réussi à en obtenir l'exclusivité pour le lancement de son prochain Galaxy S9, comme les années précédentes.

2 - Le Nokia 9

Commercialisé sous la marque Nokia par la startup finlandaise HMD Global, le Nokia 9 pourrait ouvrir le bal fin janvier.



Repéré dans l'inventaire de la Commission fédérale des communications américaines, l'appareil devrait bénéficier d'une puce Snapdragon 835, d'un écran Oled bord à bord de 5,5 pouces LG, d'un double capteur photo de 12 et 13 mpx à l'arrière et de 128 Go de stockage. Il devrait évoluer sous Android 8 Oreo et bénéficierait des mises à jour de sécurité de novembre 2017.

Visuel potentiel du Nokia 9 publié sur Baidu Crédit : Baidu

3 - Le Samsung Galaxy S9

Samsung devrait lancer son nouveau porte-étendard entre fin-février et mars. Après un Galaxy S8 réussi, le S9 ne devrait pas remettre à plat son design immersif articulé autour d'un écran "borderless" incurvé sur les tranches.



Les premières images qui ont fuité dans la presse spécialisée montrent un capteur d'empreintes digitales placé au dos de l'appareil, ce qui signifierait que Samsung n'a toujours pas réussi à l'intégrer de façon efficace sous l'écran.

Visuel supposé du Galaxy S9 publié par @OnLeaks Crédit : @OnLeaks

Le prochain modèle devrait bénéficier des derniers processeurs de Qualcomm, Snapdragon 845, et Exynos, 9810, deux puces promettant de meilleurs performances et plus de sécurité. La capacité de la batterie devrait être légèrement supérieure aux 3.000 mAh des générations précédentes.



Samsung pourrait aussi proposer une version miniature du S9 pour contenter les consommateurs friands de smartphones manipulables à une main. Quelques mois plus tard, le Galaxy Note 9 devrait reprendre l'essentiel des fonctionnalités du S9 en sortant le grand jeu sur le plan graphique avec un écran de 6 pouces et peut être un lecteur d'empreintes intégré. Et une surprise n'est pas à exclure lors du Consumer Electronic Show de Las Vegas, où la marque pourrait présenter son premier smartphone à écran pliable.

4 - Le LG G7

Le mois de février pourrait aussi être le théâtre de la sortie du LG G7. Le successeur du G6 devrait logiquement être présenté lors du Mobile World Congress de Barcelone organisé tous les ans fin février dans la capitale catalane.



Mais la réorganisation de la division mobile du constructeur coréen pourrait rebattre les cartes. L'un des représentants de l'entreprise a récemment laissé entendre que plusieurs options étaient envisagées, y compris celle de changer de stratégie en renommant les gammes de smartphones G et V.



Sur le plan des fonctionnalités, LG devrait capitaliser sur le dernier processeur Snapdragon 845 de Qualcomm, son capteur photo grand angle très apprécié des consommateurs et son écran "borderless". Un brevet laisse entrevoir l'intégration d'un scanner d'iris pour déverrouiller l'appareil.

5 - Le Huawei P11

Comme son prédécesseur, le Huawei P11 devrait vraisemblablement être présenté à l'occasion du Mobile World Congress de Barcelone fin février. Le nouveau flagship du constructeur chinois devrait bénéficier de la puce Kirin 970 du Huawei Mate 10 Pro lancé en fin d'année et de son unité de traitement neuronal dédiée à l'intelligence artificielle optimisant la plupart de ses fonctions.

Concept de Huawei P11 Crédit : Concept Creator

Des documents en fuite sur le réseau social chinois Weibo montrent la présente d'un triple capteur photo dorsal développé en partenariat avec Leica offrant une résolution inédite de 40 mpx et un zoom hybride x5. Un visuel du modèle estampillé "Pro" laisse apparaître un design bord à bord et une encoche similaire à celle de l'iPhone X suggérant la présence d'un système de reconnaissance faciale en 3D.

6 - L'Essential Phone 2

Le premier smartphone lancé par le créateur d'Android, Andy Rubin, était attendu de pied ferme par les technophiles. Le Phone, développé par la startup Essential, devait rivaliser avec les grands noms du secteur à la faveur d'une fiche technique haut de gamme, d'une conception modulaire lui permettant d'accueillir différents accessoires par l'intermédiaire d'un port magnétique et d'un système d'exploitation tourné vers les objets connectés.

L'Essential Phone 2 devra faire oublier l'échec de son prédécesseur Crédit : Essential

Un accueil mitigé de la presse spécialisée et un retard de deux mois pour les premières livraisons ont finalement sapé l'enthousiasme autour du smartphone et contraint Essential a baisser de 200 dollars son prix sans parvenir à faire décoller les ventes. L'entreprise a néanmoins confirmé la sortie d'une seconde génération cette année pour faire oublier ces déboires.

7 - Le Google Pixel 3

En deux générations de Pixel, Google s'est fait une place sur le marché des mobiles sans pour autant rivaliser avec les grands noms du secteur. Malgré deux succès d'estime auprès de la presse spécialisée, les premiers smartphones "made by Google" ont pâti d'une distribution limitée à un nombre restreint de pays (dont ne fait toujours pas partie la France) et de retards de livraisons.



Le Pixel 2 a même été affecté par un regrettable problème de pixels brûlés sur l'écran de certains modèles.

Google essaie de se faire une place sur le marché des mobiles avec le Pixel Crédit : AFP

Ces soucis n'ont pourtant pas empêché les smartphones de Google de s'imposer parmi les meilleurs produits du marché grâce à leur interface logicielle efficace, leurs solides performances, leur excellent appareil photo et les mises à jour immédiates fournies par Google.



Le géant de Mountain View remettra donc le couvert fin 2018 avec une troisième génération de Pixel qui pourrait être déclinée en trois modèles, toujours aussi imprégnée par les avancées de l'entreprise dans l'intelligence artificielle et peut être enfin commercialisée dans l'Hexagone.

8 - Le OnePlus 6

Comme tous les ans, OnePlus devrait reprendre l'essentiel de son dernier smartphone et y intégrer quelques améliorations. Le OnePlus 5T a apporté un écran borderless au ratio 18:9 et une mise à jour de la partie logicielle de l'appareil photo au OnePlus 5.



Le OnePlus 6 pourrait le doter d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran grâce à la technologie développée par Synaptrics qui doit être intégrée sur le prochain smartphone de la marque chinoise Vivo, qui appartient au même groupe que OnePlus. Des améliorations sur l'étanchéité sont également attendues par les fans de la marque.

9 - Les nouveaux iPhone

Le smartphone le plus attendu tous les ans est peut être celui dont les contours sont les plus flous cette année. Après un iPhone X particulièrement innovant spécialement conçu pour célébrer le dixième anniversaire du produit phare d'Apple, difficile de dire quelles sont les plans de la marque à la pomme.



L'iPhone X a-t-il vocation à devenir la nouvelle norme iPhone ? Apple va-t-il mélanger les caractéristiques des iPhone 8 et 8 Plus avec certaines fonctions de l'iPhone X ? Faut-il s'attendre à une mise à jour de l'iPhone SE ?

Un concept d'iPhone doté de fonctionnalités de réalité augmentée Crédit : Gabor Balogh

Les premières projections des analystes esquissent une gamme 2018 composée de deux ou trois modèles. Certains misent sur une mise à jour de l'iPhone X actuel accompagnée d'une version Plus avec un écran plus grand et d'un modèle moins cher à écran LCD.



Selon Mingh-Chi Kuo, dont les prédictions ont souvent fait mouche, Apple devrait généraliser Face ID et l'écran "borderless" sur les trois versions et proposer des batteries plus puissantes. D'autres tablent sur la sortie de deux modèles, dont une version avec un écran Oled de 6,5 pouces.