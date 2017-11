SOS bulletins de salaire

publié le 03/11/2017 à 09:20





Le cas Yvonne Le 28 octobre 2016 et après six ans de procédures, l'ex-employeur d'Yvonne, une polyclinique, est condamnée à lui payer des rappels de salaire et d’indemnités. Malgré ce jugement, Yvonne ne récupère son dû qu’en septembre 2017. Et encore, parce qu'elle a eu recours à un huissier de justice. Le litige n’est pas réglé pour autant ! La polyclinique rechigne maintenant à lui remettre ses bulletins de salaire qui s’étalent de décembre 2005 à février 2012. Yvonne en a pourtant impérativement besoin pour se déclarer au fisc et pour demander une révision de retraite. Quand elle se renseigne, on lui prétexte un problème à régler avec l’URSSAF à cause de la complexité de son dossier..

