Le rappeur Fianso bloque l'autoroute pour un clip, une enquête est ouverte

publié le 11/04/2017

Il bloque l'autoroute pour un clip et se retrouve devant la justice. Une enquête préliminaire a été ouverte à l'encontre du rappeur Fianso pour "entrave à la circulation" et pour "usage de fausses plaques d'immatriculation" par le parquet de Bobigny.



Selon les informations du Parisien, l'enquête a été confiée à la CRS autoroutière Nord Île-de-France. Jeudi 6 avril, le rappeur de 30 ans, originaire de Seine-Saint-Denis avait bloqué plusieurs minutes l'autoroute A3 à hauteur d'Aulnay-sous-Bois pour y tourner le clip Toka Toka. Sur la vidéo du clip, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, on y voit le rappeur boire un café autour d'une table de bistro placée pour l'occasion au milieu de l'autoroute. Derrière lui, plusieurs véhicules roulent doucement avant de se stationner en rang et de bloquer les voies de circulation.

Pas peu fier de sa petite virée sur l'autoroute, l'artiste a même posté une vidéo d'un extrait de son clip sur Twitter, accompagné du message : "Prendre un café sur l'autoroute, ça n'a pas de prix". Il va maintenant devoir s'en justifier auprès de la police. Visiblement habitué aux tournages sauvages, le rappeur avait déjà fait parler de lui le 7 janvier dernier lors d'un tournage dans une cité des Mureaux dans les Yvelines. Des échauffourées avaient éclaté entre des habitants du quartier et des policiers.

Prendre Un Café Sur L'autoroute Ca N'a Pas De Prix ¿¿¿ RDV DEMAIN #TOKA #BANDITSALETÉ LE 12 MAI ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/OPrcQmo3bA — #JeSuisPasséChezSo (@Fianso) 6 avril 2017