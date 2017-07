Un poney guide d'aveugle dans un supermarché

publié le 18/07/2017 à 16:40

Mieux qu'un chien d'aveugle... un poney d'aveugle ! Cette photo prise en juin 2017 dans un supermarché israélien montre son propriétaire en train de former l'animal au dur métier de guide d'aveugle.



L'usage de chevaux miniatures pour aider les aveugles dans leur quotidien n'est pas nouveau : l'idée est apparue à la fin des années 1990 aux États-Unis. L'entretien d'un poney est plus compliqué que celui d'un chien mais le cheval miniature a plusieurs avantages : une espérance de vie plus longue ou encore un nombre plus réduit de personnes allergiques aux poils de chevaux.