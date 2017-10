et Martine Audusseau

publié le 21/10/2017 à 09:15

Le roi d'Espagne a pris la parole vendredi 20 octobre pour s'adresser à ses compatriotes sur la crise catalane. Felipe VI a dénoncé une "inacceptable tentative de sécession de la Catalogne". Quelques heures auparavant, le chef du gouvernement Mariano Rajoy avait mis en garde à l'issue d'un sommet de l'Union européenne à Bruxelles : "On a tout essayé mais là, on a atteint une situation limite en Catalogne", a-t-il déploré.



Exaspération du chef de l'exécutif espagnol qui réunit ce samedi 21 octobre à 10 heures un Conseil des ministres extraordinaire. Mariano Rajoy devrait enclencher l'application de l'article 155 de la Constitution, qui vise à suspendre l'autonomie de la Catalogne.

"C’est une procédure inédite mais qui obéit à des règles très strictes", explique la journaliste Martine Audusseau à RTL depuis Barcelone. "L’article 155 qui prévoit la suspension de l’autonomie sera soumis au vote à l’unanimité du Sénat mais pas avant une semaine. Officiellement, il permet de prendre les rênes au cas où l’une des régions, très autonomes en Espagne, ne respecterait pas l’ordre constitutionnel (…) C’est un garde-fou. A priori le gouvernement espagnol limiterait l’intervention pour éviter un effet pervers : accentuer la crise."

À écouter également dans ce journal

- Au Chili, Pablo Neruda n'est pas mort d'un cancer peu après le coup d'état de Pinochet en 1973. C'est pourtant ce qui était indiqué sur le certificat de décès du Prix Nobel de littérature. Mais un groupe de 16 experts internationaux, mandatés par la justice chilienne, vient de réfuter cette thèse.



- "Les crimes du Bataclan ne sont donc pas impunis", a déclaré le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, au sujet de la défaite de l'État Islamique à Raqqa en Syrie. Par ailleurs, les pays du G7 se sont mis d'accord avec les géants de l'Internet pour bloquer à terme les contenus en ligne à caractère terroriste.



- L'onde de choc provoquée par l'affaire Weinstein n'épargne pas les hommes politiques. Après Pierre Joxe, Jean Lassalle a été mis en cause par une ex-attachée parlementaire. L'ancien candidat à la présidentielle a démenti catégoriquement les faits, qui remonteraient à 2010.



- Un homme de 40 ans a été tué par balles dans la nuit du 20 au 21 octobre à la cité de la Bricarde dans les quartiers Nord de Marseille. Selon le procureur, huit impacts ont été retrouvés sur la victime. Il s’agit très certainement d’un règlement de comptes.



- Un parc éolien qui fait des vagues au large de la Normandie. 62 éoliennes devaient être installées à 15 km des côtes de Dieppe et du Tréport. Mais le projet a du plomb dans l'aile, car vendredi 20 octobre à Abbeville, le parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale a refusé cette implantation.