et Pierre Julien

publié le 16/04/2017 à 08:55

Le chef de l'État va se rendre dans l'Aisne, dimanche 16 avril, pour commémorer le Centenaire de la terrible bataille du Chemin des Dames. Un affrontement qui a commencé le 16 avril 1917 et s'est achevé quelques mois plus tard dans un bain de sang : 350.000 soldats français et allemands morts ou blessés. Un bataille qui reste dans la mémoire car elle a marqué le début des mutineries, mais aussi parce que la France, emmenée par le général Nivelle, a perdu.



Cette offensive devait être décisive : Le nouveau commandant en chef des armées, encensé pour avoir si bien défendu Verdun après avoir succédé à Pétain, en a même convaincu le pouvoir politique. Son plan : écraser l'ennemi sous un déluge de feux avant de lancer ses troupes à l'assaut. 5.000 canons sont massés sur 40 km. Mais les plans sont tombés entre les mains de l'état-major allemand. Lorsque les obus français cessent de pleuvoir les soldats du Kaiser se réinstallent derrière leurs mitrailleuses.

Le massacre commence alors comme le racontait ce Poilu, il y a quelques années sur RTL : "Nous avons entendu à notre grande surprise des tirs violents de mitrailleuses allemandes. Nous les croyions écrasés et moins de trois quarts d'heure après nous voyions refluer des premières lignes des Sénégalais blessés, avec une quantité considérable de cadavres. Par certains endroits, il y en avait jusqu'à quatre l'un sur l'autre."

À écouter également dans ce journal

- En Turquie, les bureaux de vote son ouverts le 16 avril pour un référendum crucial, dont l'issue dépasse les frontières du pays : 55 millions de Turcs doivent dire s'ils sont d'accord pour renforcer les pouvoirs de l'actuel Président Erdogan. Les opposants y voient une nouvelle dérive autoritaire après un coup d'état manqué par des militaires en juillet dernier.



- La communauté internationale a toujours le regard braqué sur la Corée du Nord : le régime de Pyongyang a raté une nouvelle tentative de tir de missile dans la nuit du 15 au 16 avril. Cet essai intervient sur fond de tension nucléaire avec les États-Unis de Donald Trump, qui promet selon ses mots de "traiter le problème nord-coréen".



- Elle s'appelait Emma Morano, Italienne de 117 ans. Elle était la doyenne de l'humanité, la dernière survivante du XIXe siècle. Décédée le 15 avril à son domicile de Verbania dans le nord du pays, elle racontait que pour rester en bonne santé elle mangeait 3 œufs par jour, deux crus et un cuit en suivant les conseils d'un médecin... Selon les Américains, la nouvelle doyenne de l'humanité est une femme jamaïcaine née en 1900.



- Plus de 50.000 policiers et gendarmes, ainsi que des militaires de l'opération Sentinelle seront mobilisés dimanche 23 avril pour le premier tour du scrutin présidentiel. Le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl affirme dans le JDD qu'aucune menace n'est écartée : sur le plan politique, il rappelle qu'il soutien Benoît Hamon pour respecter les engagements de la primaire.