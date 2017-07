publié le 19/07/2017 à 07:00

Le temps de ce mercredi 19 juillet sera généralement plus nuageux et perturbé, selon les prévisions de Météo-France. De la Bretagne aux Pays de Loire et la Basse-Normandie, l'ambiance sera moins orageuse, avec un ciel très nuageux et de petites pluies passagères. De la Haute-Normandie et la frontière belge jusqu'à l'ouest des Pyrénées par contre, le temps sera encore assez lourd, les nuages resteront nombreux du matin au soir, et pourront s'accompagner d'averses parfois orageuses.



En progressant l'après-midi entre Champagne-Ardenne, Lorraine et le Massif central, puis jusqu'aux Pyrénées, les nuages seront de plus en plus menaçants, les orages et les averses se renforceront et deviendront plus fréquents. À l'est, la journée sera encore ensoleillée et chaude, avec quelques averses juste sur le relief. Mais autour du golfe du Lion les entrées maritimes apporteront de la grisaille. Le vent de sud restera assez fort en vallée du Rhône jusqu'à 60 à 80 km/h, tandis que l'autan s'essoufflera peu à peu.

En soirée et durant la nuit suivante, un temps très perturbé avec des pluies orageuses parfois soutenues s'installera entre Pyrénées, Massif central et Grand-Est.

Les températures minimales iront de 15 à 22 degrés. Les maximales seront en baisse par l'ouest, avec 20 à 26 degrés de la Bretagne et le Cotentin jusqu'à la façade atlantique, 26 à 31 degrés sur le reste de la moitié occidentale et le littoral méditerranéen, elles atteindront encore 30 à 35 degrés à l'est.