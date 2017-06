publié le 10/06/2017 à 08:50

Les salariés de GM&S Industry ont exprimé leurs inquiétudes devant Emmanuel Macron, venu à leur rencontre. Le président n'a pas évité le contact direct avec les salariés de l'entreprise lors d'un entretien d'une heure à la préfecture de Bellac, vendredi. Et ce alors même qu'il a été accueilli sous les huées et les sifflets. "On fait le maximum, je ne suis pas le Père Noël, mais le concret on le fera ensemble", a-t-il notamment lancé devant plusieurs salariés qui faisaient appel à lui.



Durant une heure, le président de la République s'est enfermé avec les représentants des salariés. Il s'est engagé à mettre en place une cellule de crise à l'Élysée et a également évoqué un repreneur potentiel, GMD, qui ne garderait pas la totalité des 277 salariés. Ce que refuse les délégués syndicaux. "GMD, ils ne veulent que 110 ou 140 gars, mais pour nous ce n'est pas suffisant". Beaucoup se sentent désabusés, d'autant que si aucun repreneur ne se présente d'ici le 23 juin, le tribunal de commerce de Poitiers pourrait prononcer la liquidation pure et simple de l'entreprise.

À écouter également dans ce journal :

- Turquie : première nuit en France vendredi soir pour Mathias Depardon après un mois de détention à Gaziantep. Le photojournaliste français a été libéré par les autorités turques et il a donc atterri à Roissy peu de temps après 22 heures. Il a exprimé son soutien à ses "collègues" emprisonnés en Turquie

- Attentat de Londres : les terroristes ambitionnaient une action de plus grande ampleur, ont annoncé les autorités antiterroristes britanniques. Les assaillants souhaitaient louer un camion de 7,5 tonnes, mais la procédure de paiement a échoué.



- Royaume-Uni : Theresa May souhaite réunir son cabinet pour former un nouveau gouvernement, deux jours après les élections législatives. La Première ministre britannique n'a cependant pas la majorité, et nombreuses sont les voix, dans l'opposition, qui appellent à sa démission.



- Etats-Unis : Donald Trump réfute le témoignage de l'ancien directeur du FBI, James Comey, entendu le 8 juin par la commission du Renseignement du Sénat. Le président promet de démentir sous serment les affirmations de l'ancien chef du Bureau.



- Nord : les pompiers entament une grève illimitée, dénonçant leurs conditions de travail. Les syndicats indiquent qu'il manque quelque 200 pompiers afin de fonctionner correctement.