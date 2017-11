Le journal de 7h30 : la "colère" et la "tristesse" du père de Sophie Lionnet

et La rédaction numérique de RTL

publié le 22/11/2017 à 08:11

Pour la famille de Sophie Lionnet, c'est la colère qui prédomine depuis plusieurs semaines. Le corps de la jeune femme, tuée à Londres alors qu'elle y travaillait comme jeune fille au pair, n'a toujours pas été rapatrié en France. La procédure prend du temps et les dernières nouvelles ne sont pas bonnes : la dépouille ne devrait pas revenir auprès de ses proches avant la fin de l'année. Pour Patrick Lionnet, le père de la victime, c'est une nouvelle épreuve difficile.



"Il y a de la colère, il y a de la tristesse. Je n'aurais jamais pensé que ce soit si long, ça fait deux mois qu'on attend. Je pense à tous les membres de ma famille, on aimerait faire l'enterrement et faire notre deuil. C'est inimaginable, c'est dur, je l'ai dans mon coeur, j'y pense tout le temps", a témoigné le père de Sophie Lionnet sur RTL. Le couple suspecté d'avoir assassiné la jeune femme sera jugé en mars prochain.

