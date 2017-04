publié le 13/04/2017 à 07:42

François Hollande a accordé une série d'interviews à quelques jours du premier tour. Le président ne le nomme pas mais l'appelle le tribun, une phrase qui vise clairement Jean-Luc Mélenchon. À 11 jours du premier tour de la présidentielle, François Hollande a fait irruption dans la campagne pour mettre en garde contre le "péril" Mélenchon, tout en faisant savoir qu'il appellera à voter en faveur d'un candidat entre les deux tours. "Il y a un péril face aux simplifications, face aux falsifications, qui fait que l'on regarde le spectacle du tribun plutôt que le contenu de son texte", a-t-il lancé à l'adresse du leader de La France insoumise, selon Le Monde.



De son côté, le leader de la France Insoumise a adressé un avertissement à la foule venue l'écouter lors d'un meeting à Lille. "Si vous élisez ces trois-là, vous allez cracher du sang", a assuré le candidat, faisant référence à ses adversaires Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen, galvanisé devant des milliers de personnes (25.000 selon son équipe), réunies à l'intérieur et à l'extérieur du Grand Palais.

À écouter également dans ce journal :

- Allemagne : les autorités ont interpellé mercredi 12 avril un homme appartenant à la mouvance islamiste au lendemain de l'attaque à l'explosif contre le bus des joueurs de football de Dortmund, un acte jugé probablement "terroriste".

- Bretagne : en avril il est déjà question de sécheresse. La région Bretagne manque d'eau et de pluie et les conséquences en ce début de printemps sont déjà visibles. Les professionnels tirent la sonnette d'alarme sur cette sécheresse hivernale inédite, puisque le déficit pluviométrique est de -40%, soit pire qu'en 1976, année pourtant record.



- Donald Trump a plaidé mercredi 12 avril pour une entente entre les États-Unis et la Russie, malgré une rencontre glaciale à Moscou entre les chefs des diplomaties des deux puissances nucléaires dont les relations sont "au plus bas". Les Russes ont opposé à l'ONU leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité réclamant une enquête internationale sur l'attaque chimique présumée du 6 avril en Syrie.



- Amiens : Bernard Cazeneuve reçoit ce jeudi 13 avril les représentants du personnel de la marque américaine Whirlpool, au sujet d'une éventuelle reprise afin éviter une fermeture du site de près de 300 employés.