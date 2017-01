REPLAY - Plusieurs milliers de canards vont être abattus dans le Gers, les Landes et les Hautes-Pyrénées pour endiguer l'épidémie de grippe aviaire.

> Le journal de 7h : abattage massif de canards d'élevage dans le sud-ouest Crédit Image : AFP / Mehdi Fedouachi Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Pour éviter la propagation du virus de la grippe aviaire, le ministère de l'Agriculture a annoncé un abattage massif de canards d'élevage dans le sud-ouest de la France. L'épidémie a repris sous l'effet des flux migratoires, l'abattage va débuter ce jeudi 5 janvier dans la matinée dans une zone située dans les départements du Gers, des Landes et des Hautes-Pyrénées. Le virus H5N8 se propage en France depuis le mois de novembre.



"Aucun éleveur n'assiste à l'abattage, parce que ce n'est pas supportable", raconte une professionnelle du secteur, qui travaille du côté de Mont-de-Marsan. L'abattage de ses canards d'élevage représente un important manque à gagner. "Je ne sais pas comment je vais être indemnisée", dit-elle. Une manifestation d'éleveurs est prévue à Auch pour réclamer des aides de l'État.

À écouter également dans ce journal

- Le journal Le Monde révèle que la France a ordonné des assassinats ciblés de jihadistes en Syrie et en Irake, des opérations pilotées par l'Élysée. L'armée américaine est sollicitée pour raisons des techniques et juridiques.



- La vague de froid a touché les sans-abri et les services d'accueil sont débordés. À Lille, un agent immobilier a décidé de venir en aide aux mal logés en mettant des studios à leur disposition contre un loyer très modeste.



- Selon un sondage Harris Interactive pour France Info, Manuel Valls arriverait en tête au premier tour de la primaire de la gauche, devant Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, qui réalise une belle percée. L'ancien Premier ministre l'emporterait aussi au deuxième tour.



- Le CES 2017 s'ouvre à Las Vegas, avec la présentation des nouvelles technologies, comme cette montre qui mesure le taux de glycémie pour les diabétiques, qui n'oblige plus le malade à se piquer.



- Le chef d'orchestre Georges Prêtre est décédé mercredi à l'âge de 92 ans. Il avait dirigé la plupart des grands orchestres internationaux. Maria Callas en avait fait son préféré.