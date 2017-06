publié le 16/06/2017 à 22:59

Vendredi 16 juin, l’oncle et la tante de Jean-Marie Villemin, le père du petit Gregory, dorment en prison. 32 ans après le meurtre du petit garçon, Marcel et Jacqueline Jacob ont été mis en examen. Le procureur de Dijon s’en est expliqué : ils "ont été mis en examen sous la qualification d’enlèvement du mineur Gregory Villemin, suivi de la mort de l’enfant. La qualification qui a été retenue recouvre la réalisation d’un acte collectif : les deux mis en examen qui ont été entendus pendant la garde à vue (...) ont nié, en l’état, toute participation aux faits qui leur sont reprochés."



Les avocats du couple Jacob ne décolèrent pas après ces mises en examen. Maître Giuranna était dans RTL soir avec Bernard Poirette : "Mon client a expliqué qu’il se souvenait parfaitement de ce qu’il faisait ce jour-là, il a expliqué qu’il était au travail et qu’il était à une réunion. Le procureur de la république qui a été questionné sur ce point a dit ‘on va vérifier’. Il fallait vérifier avant", estime-t-il.

"Lui crie son innocence totalement, ajoute l'avocat. Il dit ‘je ne suis mêlé ni de près ni de loin à la mort de Gregory et si j’avais eu le moindre élément je l’aurais donné aux enquêteurs.’" Maître Giuranna annonce qu’il va contester cette mise en examen en demandant son annulation.

À écouter également dans ce journal

- De très nombreux hommages ont été rendus dans le monde entier après l'annonce du décès d'Helmut Kohl. L'ex-chancelier allemand avait 87 ans. Il a dirigé le pays entre 1982 et 1998. Outre-Rhin, tout le monde se souvient du père de l’Allemagne réunifiée.



- De très nombreuses personnes sont toujours portées disparues à Londres après l'incendie de la tour HLM de 24 étages. Le dernier bilan fait état de 30 morts. Le nombre de victimes pourrait être beaucoup plus important. Dans le quartier sous le choc, les autorités commencent à être pointées du doigt : certaines normes n'auraient pas été respectées.



- Une opération de déminage a eu lieu pendant plusieurs heures le 16 juin à Chasse-sur-Rhône dans l'Isère. Une voiture contenait de nombreuses bouteilles de gaz. C'est l'odeur qui a alerté les riverains. Finalement, rien à voir avec un acte délibéré, mais le propriétaire du véhicule a été arrêté.



- Le second tour des législatives aura lieu dimanche 18 juin. D'après les dernières projections, La République en marche obtiendrait entre 400 et 470 sièges à l'assemblée. Nicolas Dupont-Aignan compte bien rester dans l'hémicycle. Pour cela, il doit battre le candidat de la majorité présidentielle Antoine Pavamani dans la 8ème circonscription de Paris.



- Pas question de relâcher la pression. Malgré la promesse d'Emmanuel Macron (de mettre en place une cellule de crise), les 277 salariés de GM&S sont toujours très inquiets. L'usine d'équipement automobile dans la Creuse est toujours en redressement judiciaire.