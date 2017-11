publié le 16/11/2017 à 21:25

La préfecture a tranché : les prières de rues sont interdites à Clichy, dans les Hauts-de-Seine. Depuis fin mars, des centaines de fidèles occupaient, chaque vendredi, une place devant l'Hôtel de Ville. Ils protestaient contre la fermeture de leur lieu de culte, en centre-ville. La situation s'était envenimée la semaine dernière quand une centaine d'élus en écharpes tricolores avaient tenté d'empêcher le rassemblement. Le préfet a donc décidé ce jeudi 16 novembre après-midi d'interdire les prières dans la rue. Il assure que des solutions ont été trouvées.



Le préfet a invité les musulmans de cette ville des Hauts-de-Seine à "aller dans la salle des Trois-Pavillons". Cette salle était jusqu'à présent considérée comme trop petite et pas aux normes de sécurité par l'Union des associations musulmanes de Clichy (UAMC) qui organise ces offices en plein air. Le préfet des Haut-de-Seine Pierre Soubelet a ajouté que l'UAMC était "d'accord pour utiliser cette solution", même si elle n'était pas forcément "optimale pour eux". Il a en outre affirmé qu'ils s'étaient engagés à ne pas organiser de prière de rue vendredi.

À écouter également dans ce journal :

- Marcel Campion refuse de s'avouer vaincu. La justice a rejeté ce jeudi le recours du forain contre la décision du Conseil de Paris, qui a supprimé le marché de Noël sur les Champs-Élysées. Invité de RTL, il a annoncé qu'il déposera un recours devant le Conseil d'État et assure qu'il est prêt à "organiser le marché de Noël à Pâques", si la justice met trop de temps à lui donner raison.



- 21 ans après les faits, Ian Bailey refuse toujours d'être jugé pour le meurtre de Sophie Toscan du Plantier. Le 23 décembre 1996, la femme du producteur de cinéma était retrouvée morte, en vêtements de nuits, en contrebas de sa maison, en Irlande. Elle avait 39 ans. L'unique suspect Ian Baley, n'a jamais accepté de quitter l'Irlande pour répondre aux questions des juges. Aujourd'hui, il fait appel de son renvoi devant les assises et reste insaisissable.



- Le mari d'Alexia Daval, la joggeuse retrouvée morte fin octobre en Haute-Saône, et dont le meurtre n'est toujours pas élucidé, s'est constitué partie civile ce jeudi. Démarche qui lui permettra d'avoir accès au dossier dès demain.



- Des cortèges un peu plus fournis ce jeudi 16 novembre, mais toujours pas de raz-de-marée dans la rue contre la politique du gouvernement. Il y avait 8.000 manifestants à Paris selon la préfecture de police, 40.000 d'après la CGT. Ils ont répondu à l'appel des syndicats et des organisations de jeunesse.



- Le monstre sacré du théâtre français ne montera plus sur scène, Robert Hirsch est mort ce jeudi, il avait 92 ans. Avec 70 ans de carrière sur les planches, dont un quart de siècle passé à la Comédie-Française, le comédien a été distingué par deux Molière. Celui qui disait haïr la retraite jouait encore "Avant de s'envoler" en janvier dernier. Philippe Labro, qui l'avait fait tourner au cinéma, dans La Crime salue une légende.