publié le 05/03/2017 à 19:33

Du nouveau dans l'affaire des disparus d'Orvault. Deux personnes ont été placées en garde à vue dans la matinée du 5 mars. Il s'agit de la sœur et du beau-frère de Pascal Troadec, le père de famille disparu. La piste d'un différend familial est désormais privilégiée par les enquêteurs. C'était le cas déjà au début de l'affaire, mais cela vient juste d'être rendu public. Pascal Troadec était donc en conflit avec sa famille et ce en raison d'un héritage de lingots d'or que l'homme aurait récupéré de son père sans jamais le partager avec sa soeur.



Au début de l'enquête, la sœur et le beau-frère avaient été placés en garde à vue sans que cela ne soit dévoilé. Ils avaient reconnu être en mauvais termes avec Pascal Troadec mais avaient nié être impliqués dans la disparition de la famille. Ils avaient même affirmé ne pas avoir vu les Troadec depuis des années. Or, selon l'enquête, des traces ADN du beau-frère ont été retrouvées dans la maison et dans la voiture du fils Troadec, Sébastien, celle-là même qui avait été retrouvée complètement nettoyée. Les charges pesant sur lui sont donc lourdes.

À écouter également :

- Présidentielle 2017 : selon Bruno Retailleau, quelque 200.000 personnes se sont déplacées au Trocadéro pour écouter le discours de François Fillon. Le candidat a entretenu le doute, ne faisant aucune annonce majeure. Il a reconnu ses erreurs, tant dans l'emploi de sa femme que dans sa façon de communiquer sur l'affaire. Un comité politique doit se réunir dans la journée de lundi pour décider de la suite à donner à la campagne.

- États-Unis : après avoir accusé Barack Obama de l'avoir mis sur écoute téléphonique peu de temps avant l'élection présidentielle du 8 novembre dernier, Donald Trump a demandé au Congrès d'ouvrir une enquête afin de déterminer si espionnage il y a eu.



- Agriculture : le Salon de l'agriculture ferme ses portes ce 5 mars. Au total, l'affluence aurait été légèrement supérieure à celle de l'édition précédente, avec quelque 618.958 visiteurs en 2017.



- Football : c'est la 28e journée de Ligue 1. L'OM l'a emporté 4 à 1 face à Lorient.