REPLAY - Enfants comme parents sont impatients de fêter Noël, même si certains sont en retard sur les préparatifs.

par Alexandre de Saint Aignan publié le 24/12/2016 à 18:35

Alors qu'il ne reste que quelques heures avant le réveillon de Noël, les retardataires sont nombreux dans les magasins français. 4% des Français disent même acheter leurs cadeaux après le 25 décembre. À noter qu'en France, 2.400 églises sont protégées par les forces de l'ordre face au contexte de menace terroriste. Bruno Le Roux a ainsi demandé aux préfets de faire preuve d’une "vigilance exceptionnelle" sur "l’ensemble des lieux à caractère religieux", et particulièrement durant les "rassemblements et offices de Noël des 24 et 25 décembre".



À Bethléem, en Cisjordanie, là où le Christ est né selon la tradition chrétienne, on annonce 12.000 fidèles pour la messe de minuit, contre 8.000 l'an dernier. Devraient être présents des Palestiniens, mais aussi des pèlerins étrangers.



Dans le même temps, depuis la Station Spatiale internationale, l'astronaute français Thomas Pesquet et ses camarades dégusteront un repas préparé par Alain Ducasse et ses équipes.

- L'enquête se poursuit après l'attentat au camion à Berlin : trois personnes ont été interpellées en Tunisie dans l'entourage du terroriste Anis Amri.



- L'itinéraire du terroriste se précise : il aurait pris le train en gare de Lyon Part-Dieu et à Chambéry avant d'être arrivé à Berlin.



- Au Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis ont permis l'adoption d'une résolution pour l'arrêt de la colonisation israélienne.



- Ce samedi 24 décembre, Bison Futé annonce une journée classée orange au niveau national en ce weekend de Noël. La région Auvergne-Rhône-Alpes concentre les difficultés de circulation et est classée rouge.



- Selon le nouveau classement Ifop publié par le Journal du Dimanche, Omar Sy reste la personnalité préférée des Français en 2016. Il devance Simone Veil et Jean-Jacques Goldman.