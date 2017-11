publié le 02/11/2017 à 19:01

Après les cinq semaines du procès d'Abdelkader Merah, la cour spéciale d'assises de Paris a rendu son verdict. Le frère du tueur au scooter, était poursuivi pour "complicité d'assassinat", dans les tueries de son frère, à Toulouse et Montauban, en mars 2012, qui avaient fait 7 morts. Il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroriste, mais non-coupable de complicité d'assassinats. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, avec une peine de sûreté de 13 ans, alors qu'il risquait l'emprisonnement à perpétuité.



À ses côtés, dans le box des accusés, Fetah Malki, un ami de Mohammed Merah, était lui accusé d'avoir donné une arme au tueur. Il a lui aussi été reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroriste. Avant les délibérations, Abdelkader Merah avait pris la parole pour une dernière fois, mais n'avait pas eu un mot pour les victimes de son frère. L'homme avait une nouvelle fois clamé son innocence devant la cour d'assises de Paris. "Je n'ai rien à voir avec les assassinats commis par mon frère", avait-il lancé face aux magistrats.

À écouter également dans ce journal

ÉGYPTE - Une équipe internationale de scientifiques a annoncé avoir repéré un espace vide long d’une trentaine de mètres au milieu de la pyramide de Khéops, la plus grande des pyramides de Gizeh.

FRONT NATIONAL - Marine Le Pen était à Calais ce jeudi 2 novembre. La présidente du Front national accuse la justice de vouloir étouffer une affaire de viol impliquant un migrant. L'agression date du début de la semaine. L'homme risque 20 ans de prison.



CATALOGNE – Huit anciens ministres indépendantistes catalans passeront la nuit en prison ce jeudi 2 novembre. La juge a suivi les réquisitions du Parquet. Carlès Puigdemont lui se trouve toujours en Belgique.



RER A – Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France demande à la RATP d'indemniser les usagers du RER A. La ligne a été mise à l'arrêt pendant deux jours à cause d'une coulée de boue sur les voies.



PARIS - Anne Hidalgo ne veut plus des 400 chalets installés sur les Champs-Élysées. C'est une décision du Conseil de Paris de cet été. Mais Marcel Campion, le "roi des forains" s'estime "floué" et le fait savoir. Soit il obtient gain de cause, soit il menace de bloquer Paris.