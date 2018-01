publié le 02/01/2018 à 18:47

Les policiers sont en émoi et en colère au lendemain de l'agression de leurs collègues, à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Une centaine d'agents ont manifesté ce mardi après-midi devant le commissariat de la ville, situé en banlieue parisienne. Dimanche 31 décembre peu avant minuit, deux policiers ont été roués de coups alors qu'ils intervenaient en marge d'une soirée de la Saint-Sylvestre qui avait dégénérée. Les images de la policière, au sol, ont fait le tour des réseaux sociaux.



Ce mardi 2 janvier, ses collègues ont tenu à lui apporter leur soutien et à dénoncer ces agressions récurrentes. Une centaine de policiers se sont rassemblés devant le commissariat de Champigny-sur-Marne. "On est là pour la sécurité des personnes, mais on n'est pas la pour se faire tabasser", témoigne Nicolas, un des policiers du commissariat de Champigy-sur-Marne. Les syndicats policiers demandent le rétablissement des peines planchers pour les auteurs d'agressions à l'encontre des policiers. Ce mardi 2 janvier, un jeune homme nommé Ali s'est manifesté sur les réseaux sociaux et a assuré faire partie de ceux qui ont aidé la policière à se dégager.

À écouter également dans ce journal :

- Prisons : le ministère de la Justice généralise la présence de téléphones dans les cellules. L'objectif est d'empêcher la prolifération des portables.

- Corse : les nationalistes s'installent au pouvoir et prennent la tête de la super collectivité insulaire. Jean-Guy Talamoni a ainsi été nommé président de l'Assemblée corse.



- Stationnement : depuis lundi 1er janvier, chaque municipalité fixe librement ses tarifs. Les amendes peuvent monter jusqu'à 60 euros dans l'hypercentre lyonnais, contre 17 euros en 2017.



- Iran : la contestation se poursuit dans plusieurs villes du pays. 21 personnes ont été tuées lors de ces rassemblements contre la corruption et le coût de la vie. Les manifestations populaires virent au bras de fer diplomatique avec les Etats-Unis : le guide suprême Ali Khamenei dénonce "les profondes duperies" du gouvernement américain.



- Tempête Eleanor : 48 départements sont en alerte orange vents violents et vagues-submersion à partir de mardi 2 janvier à minuit et jusqu'à mercredi 3 janvier à 17h. La France connaît une succession de tempêtes exceptionnelles depuis le mois de décembre.



- Circulation : Bison Futé a hissé le drapeau orange en Île-de-France ce mardi 2 janvier.



- Football : la météo a contrarié les plans des Girondins de Bordeaux, qui n'ont pas pu s'entraîner à l’île de Ré en vue de la reprise du championnat.