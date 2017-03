publié le 28/03/2017 à 13:36

La France et la Chine sont au bord de l'incident diplomatique. Le 28 mars, Pékin a demandé à Paris de protéger la sécurité et les droit de ses ressortissants. À l'origine, un Chinois tué par la police dimanche 26 mars dans des circonstances à éclaircir.



150 personnes se sont rassemblées devant le commissariat du 19 arrondissement le 27 mars. La tension était telle que 35 personnes ont été arrêtées. Dans les faits, deux versions s'affrontent. La version officielle, celle de la police, explique que la BAC a été appelée pour intervenir dans un appartement du 19 arrondissement de Paris. Un voisin parle de cris dans le logement en dessous du sien, et deux policiers se rendent sur place.

Ils trouvent porte close et, puisque les cris continuent, décident d’enfoncer la prote. Là, selon leur récit, Shaoyo Liu, un homme de 56 ans connu pour des antécédents psychiatriques, se serait jeté sur l’un d’eux armé d’une paire de ciseaux de 25 cm. Il aurait frappé une première fois un des fonctionnaires au thorax. Le policier n'est que légèrement blessé, car il est protégé par son gilet par balle. L’homme aurait tenté de frapper une seconde fois, et c’est a ce moment que son collègue aurait fait usage de son arme a feu et blessé mortellement Sahoyo Liu.

Cette version est contestée par Maître Calvin Job, avocat de la famille. Reprenant le discours rapporté par la fille de Shaoyo Liu, "son père a été propulsé à l'arrière par l’ouverture brutale de la porte. Et tout de suite, concomitamment à l'ouverture de la porte, le coup de feu est parti. Son père n’a blessé personne. Le policier qui est rentré en premier, c’est lui qui a tiré et non pas le deuxième selon la version policière. Il n’était pas blessé. Le seul sang qu’il y avait c’était le sang de son père", assure l'avocat, pour qui il s'agit d'une bavure policière. La famille devrait déposer plainte dans l'après-midi du 28 mars, juste après avoir été auditionnée par l’IGPN, la police des polices.

- Penelope Fillon avait rendez-vous dans la matinée du 28 mars au parquet national financier pour être entendue sur son travail d’attachée parlementaire et de conseillère littéraire à la revue des deux mondes. Compte tenu de l’extrême tension autour de ce feuilleton, l'’épouse de François Fillon et la justice ont tenu à se montrer discrets. Selon nos informations son audition a bel et bien lieu, dans le plus grand secret. Cependant, personne ne l’a vue quitter son domicile ni entrer au parquet national financier.



- Marine Le Pen a poussé pour la première fois le 28 mars les protes du Medef, après Emmanuel Macron mais avant François Fillon. La candidate FN est venue développer son projet économique. Le Medef se défend d’adouber les propositions de son parti.



- Benoît Hamon, toujours en quête de crédibilité, a rencontré Angela Merkel le 28 mars. Il s'est dit d’accord avec elle sur la transition énergétique et la défense, mais pas en ce qui concerne l’austérité.



- La journée morte sera-t-elle plus suivie que la grève générale du 27 mars ? Plusieurs grandes marches sont prévues. Christiane Taubira, sur RTL, a demandé au collectif des 500 de retirer leurs cagoules s’ils veulent négocier avec les représentants de l’état.