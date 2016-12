REPLAY - Laurent Gerra imite Pierre Bellemare, François Fillon, Patrick Sébastien, Eddy Mitchell et DSK.

par Laurent Gerra , Jade publié le 21/12/2016 à 09:57

En cette dernière semaine avant Noël, il ne nous reste plus que quelques heures pour trouver les cadeaux à faire. Heureusement, nous pouvons compter sur les conseils de nos amis. Pierre Bellemarre est calé en objets cadeaux. "Nous vous proposons pour ces fêtes de fin d'année d’acquérir, en appelant le 32 10 - je dis bien d’acquérir, pas de télécharger illégalement ni même de voler à la Fnac -, un disque exceptionnel intitulé, écoutez bien, c’est à peine croyable ma chère Maryse, Ballades au fil du temps", lance l'animateur imité par Laurent Gerra.



"Un CD composé de onze chansons, oui onze chansons, pas dix, pas douze mais onze chansons, interprétées par l’inoubliable auteur des Dossiers extraordinaires, mais aussi l’écrivain qui a révélé Les tueurs diaboliques, Les Assassins sont parmi nous, La peur derrière la porte, Instinct mortel, Le carrefour de la terreur, Les amants diaboliques, L'empreinte de la bête, Crimes dans la soie, sans oublier Angoisse chez le dentiste et J’ai tué ma belle-sœur avec Grégory Frank et Jean-Marc Épinoux", poursuit Pierre Bellemare.



"Bref, ce matin, exceptionnellement dans la matinale d’Yves Calvi, je vous propose ce disque de onze chansons interprétées par Pierre Bellemare, oui Pierre Bellemare lui-même, pour la modique somme de 595 francs !", clame encore l'animateur, toujours imité par l'humoriste.