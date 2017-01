ÉDITO - La Faïencerie de Gien, dans le Loiret, a bien failli disparaître. Et la voilà qui fait revivre un savoir-faire industriel en France et à l'export.

> La renaissance de la faïence de Gien Crédit Image : Damien Rigondeaud Crédit Média : François Lenglet Télécharger

par François Lenglet , Loïc Farge publié le 19/01/2017 à 09:08

10 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est sur les bords de la Loire que les fondateurs de la Faïencerie de Gien se sont installés, il y a presque deux siècles (en 1821) pour édifier une manufacture des arts de la table. Ils ont alimenté les châteaux les plus prestigieux d'Europe, en vaisselle, vases et autres plats de faïence. C'est eux aussi qui ont fabriqué les fameuses faïences murales du métro de Paris, au début du XXe siècle. Malheureusement, au tournant des années 1970-80, comme bon nombre d'industries traditionnelles, l'entreprise est entrée dans une longue période de difficulté.



En cause : le changement de goûts des consommateurs. Les assiettes murales qui décoraient le séjour de nos parents ou grands-parents se sont fait plus rares. Les vases classiques ont déserté nos tables et nos cheminées. Les listes de mariage se sont raréfiées, parce que le mariage lui-même est moins fréquent qu'auparavant.



Quant à la vaisselle classique, elle a subi la marée de la concurrence massive des assiettes low-cost, fabriquées en Chine ou au Portugal. Une concurrence qui existe toujours. On trouve aujourd'hui des services de 18 pièces pour 26 euros, soit 1,44 euros 44, alors qu'une assiette de Gien décorée à la main se vend une trentaine d'euros, et même plus de 100 euros pour la fameuse pivoine bleue, un motif historique.

Savoir-faire précieux

La manufacture de Gien est passée de main en main, en périclitant. À force de rétrécir, elle a été contrainte céder la moité de son terrain à une grande surface qui s'est installée avec ses chariots Caddie contre les murs de brique de la bâtisse industrielle. Tout cela l'a menée jusqu'au tribunal de commerce, en 2014, où elle a été reprise par Pascal d'Halluin, qui a déjà à son actif le redressement des vêtements Lacoste et Yves de Talhouët.



Les deux repreneurs récupèrent alors ce savoir-faire précieux : 2.500 références, 200 ans de dessins et 150 salariés. Bon nombre d'entre eux travaillent là depuis des décennies, alors que leurs parents, voire leurs grands-parents y officiaient déjà. Les unes avec leur pinceau pour dessiner a la main les liserés de couleur sur les faïences ; les autres pour surveiller le four où les pièces cuisent jusqu'à trente heure, à des températures qui atteignent 1.000 degrés.

Du "made in France" vendu aux touristes

L'idée des nouveaux patrons, c'est de faire de la vaisselle de Gien un produit de luxe. Ils vendent aujourd'hui dans 45 pays (en particulier aux États-Unis, où les ventes ont progressé de 40%.), mais aussi aux touristes étrangers en France. Avec une idée géniale : fabriquer les assiettes souvenir qui sont vendues au château de Chambord ou à celui de Versailles. Parce que - c'est inimaginable mais vrai -, jusqu'à une date récente, la majorité des articles souvenir vendus à Chambord aux touristes chinois étaient "made in China". Le château a heureusement modifié sa politique d'achat, et Gien en est l'un des bénéficiaires. Les Chinois à Chambord repartent désormais avec du "made in France" dans leur valise.



La manufacture est bien repartie. Sur des bases bien sûr beaucoup plus modestes que naguère, puisqu'elle fait un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros annuels, et qu'elle emploie presque dix fois moins de salariés que dans les années 60. Mais ce sont des bases solides, puisqu'elle est repositionnée sur le haut de gamme, pour résister à la concurrence étrangère et valoriser un savoir-faire deux fois séculaire.