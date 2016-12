La presse saisie d'horreur après l'attaque terroriste de Berlin

Les quotidiens français n'ont pas manqué de souligner la similitude de l'attaque du 19 décembre avec l'attaque de la Promenade des Anglais à Nice.

Horreur, carnage, tuerie, un camion fonce dans la foule ; les photos nocturnes d'un poids lourd entouré de policiers, de gyrophares, des rubans rouge et blanc pour délimiter le périmètre de sécurité. Nous ne sommes pas au matin du 15 juillet, mais ce sont bien les mêmes images et les mêmes mots qui foisonnent dans la presse ce mardi 20 décembre. "Nice réédité", peut-on lire à la une de L'Écho de la Haute-Vienne.



Dans Le Figaro, Patrick Saint Paul prédit à Angela Merkel un lendemain difficile. "La chancelière sera sommée de réagir face à la menace et sa politique migratoire qui a ouvert les portes aux réfugiés de Syrie, d'Afghanistan ou d'Irak. Déjà, hier soir, au sein de son propre parti, les spécialistes des questions de sécurité dénonçaient des manquements dans l'organisation allemande des services de renseignements."



Dans L'Est républicain, Michel Klekowicki fait le lien entre le drame de Berlin et l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie : "le double message envoyé hier par les terroristes islamistes est un nouvel avertissement, en lettres de sang, aux pays occidentaux. Personne n'est hors de notre portée, ni un ambassadeur censé être ultra protégé, ni les innocents qui profitent d'un moment de bonheur en famille au marché de Noël. Et dans Midi Libre, Jean Michel Servant s'inquiète d'une spirale de la terreur très inquiétante juste avant le Nouvel An."