publié le 03/09/2017 à 03:39

Être livré, même le dimanche, sera bientôt possible. La Poste, via son service de livraison express Chronopost, devrait élargir ses plages d'acheminement de colis. Le groupe doit présenter les détails de ce service inédit le 14 septembre, après l'avoir testé pendant un an avec le site de commerce en ligne Cdiscount, rapporte le journal Le Monde.



Une petite révolution pour La Poste, qui ne concernera néanmoins pas tous les colis. Il est précisé que "Chronopost ne livrera le dimanche que les achats effectués auprès de commerçants par des consommateurs, ou par des professionnels ouverts le dimanche", est-il détaillé dans le quotidien d'information, qui ajoute que ces livraisons devraient être confiées à des sous-traitants. La livraison le dimanche avait été testée par l'entreprise française lors de la période de Noël 2015, dans certaines grandes villes.

Un changement de stratégie indispensable pour La Poste, compte tenu de l'explosion de l'e-commerce, qui concerne toujours plus d'achats. En France, les ventes par internet ont progressé de 14,2 % au premier semestre 2017, atteignant 20 milliards d'euros, soit 2,2 milliards de plus que l'année précédente, selon les chiffres de la Fédération de la vente à distance (Fevad). Une hausse qui devrait être d'autant plus marquée dans les années à venir.