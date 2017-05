Le e-commerce français a bondi au premier trimestre

publié le 19/05/2017 à 08:00

Les ventes par internet ont progressé de 14,2 % en France durant les trois derniers mois, par rapport à la même période de l'an dernier. Elles ont atteint 20 milliards d'euros, soit 2,2 milliards de plus qu'il y a un an, selon les chiffres de la Fédération de la vente à distance (Fevad). Le nombre d'achats explose littéralement, avec 290 millions de transactions. Un chiffre multiplié par quatre depuis 2010. C'est à la fois le nombre de Français qui commandent par Internet qui progresse (nous sommes désormais 36 millions à acheter d'un clic, un million de plus que l'année dernière) et le nombre d'achats par individu (neuf par trimestre désormais).



Le corollaire, c'est que le montant moyen du panier diminue. Les Français achètent de plus en plus souvent de cette façon, mais pour un valeur un peu moindre qu'auparavant. C'est 69 euros en moyenne. La Fevad explique tout simplement cette chute par la banalisation de l'achat par Internet. C'est désormais un mode d'achat normal. Le prix moyen du panier se rapproche de celui du panier effectué dans les magasins. Cette banalisation s'explique notamment par la forte croissance des achats effectués sur les terminaux mobiles, les téléphones : +31% d'un an sur l'autre.