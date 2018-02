publié le 08/02/2018 à 23:21

30 quartiers doivent bénéficier de la nouvelle police de sécurité du quotidien. Elle a été présentée par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb ce jeudi 8 février. Michel Delpuech, préfet de police de Paris, revient sur cette création. "C'est une approche profondément renouvelée de l'action de police, explique-t-il au micro de RTL. Le ministre d'État a parlé d'une police respectée, connectée, sur mesure et d'une police plus partenariale".



Cette police de proximité sera d'abord implantée dans certains quartiers : Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) sont les premières villes à en bénéficier. Elles seront suivies par Gennevilliers (Hauts-de-Seine) et Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), puis par les XVIIIème et XIXème arrondissement de Paris. "Il y a une volonté profonde d'améliorer le lien de confiance entre la police et la population, d'améliorer le partenariat avec nos partenaires locaux. Il y a une volonté de mieux faire participer les citoyens eux-mêmes", explique Michel Delpuech.

Pour faciliter cette proximité avec les habitants, l'État a misé sur un nouveau matériel, connecté et performant. "Le ministre a évoqué le déploiement de 10.000 caméras piéton, précise le préfet de police de Paris. Elles permettent d'établir la vérité des faits lorsque des faits complexes se produisent. Il y a aussi une mise en place des tablettes NEO, qui permettent, en quelques secondes, de contrôler un individu. C'est une police plus réactive et plus douce".

Enfin, la police de sécurité du quotidien devrait avoir moins de travail administratif pour être plus présente sur le terrain. "C'est une attente forte de nos forces de l'ordre et de l'ensemble des services", dit Michel Delpuech. Les habitants auront recours à des enquêtes de satisfaction. "On ne peut pas se limiter à juger l'action de police sur quelques indicateurs chiffrés. Il y a d'autres critères à prendre en compte et les enquêtes de satisfaction peuvent avoir toute leur place", conclut Michel Delpuech.