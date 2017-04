La police bientôt autorisée à porter la cagoule "à titre exceptionnel"

publié le 03/04/2017 à 18:13

Les forces de l'ordre ont été entendues. Dans une note interne datant de début mars et que s'est procurée Le Parisien, la Direction générale de la police nationale (DGPN) autorise désormais l'usage de la cagoule pour des opérations jugées à risque, mais plus nécessairement terroristes.



Si la direction semble avoir entendu les motifs de sécurité et de confidentialité invoqués par les demandeurs, elle veut éviter les moindres dérives dans un contexte où les violences policières sont revenues sur le devant de l'actualité. "Ce n'est pas pour jouer les Rambo mais simplement pour protéger mon intégrité et celle de ma famille, explique au Parisien un policier des services départementaux du renseignement territorial. Notre administration doit s'adapter à la réalité du terrain et aux nouveaux phénomènes de délinquance".

Le numéro de matricule toujours exigé

La note diffusée sur la "doctrine d'emploi du port de la cagoule" a été communiquée "aux 66.000 membres de la sécurité publique" selon Le Parisien, qui explique que "80.000 exemplaires noirs en tissu jersey avec une ouverture ovale au niveau des yeux" ont été commandés et ne seront utilisés qu'"à titre exceptionnel", cette mention étant soulignée dans la note. Cette exception sera notamment réservée aux "opérations en lien avec la radicalisation, le terrorisme, le grand banditisme, escorte de détenus sensibles, assistance à des services spécialisés". D'autre part, le numéro de matricule, lui, devra rester apparent.

En juin 2016, l'assassinat d'un couple de policiers à Magnanville avait fait resurgir la question de la cagoule dans les commissariats. "Depuis un an, nous réclamions l'élargissement du port de la cagoule en nous heurtant à un mur", explique Benoît Barret, secrétaire national adjoint du syndicat Alliance, au Parisien. Puis les attaques terroristes de l'été dernier en France on renforcé ce besoin. "Nous étions arrivés à des situations paradoxales, comme à Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet 2016 où la BRI intervenait encagoulée quand les effectifs locaux étaient à visage découvert", illustre Christophe Rouget, du Syndicat des cadres de la sécurité intérieure, dans les colonnes du quotidien.