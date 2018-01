Lingerie : la petite culotte fête ses 100 ans cette année

publié le 19/01/2018 à 17:28

Elle a su, en un siècle, s'imposer comme une pièce maîtresse de la garde-robe. Pour ses 100 ans, la petite culotte est érigée au rang de pièce iconique du Salon International de la lingerie à Paris, Porte de Versailles, les 20, 21 et 22 janvier. En 1918, Pierre Valton, dirigeant français d'une entreprise de sous-vêtements, la fait naître telle qu'on la connaît aujourd'hui : la fameuse culotte Petit Bateau. Début d'une success-story qui se renouvelle sans cesse.



Pendant des siècles, les femmes ne portaient pas de culotte. Elles étaient nues sous leurs jupons. Il faut attendre le début du XIXe siècle pour que la culotte, longue et fendue à l'époque, gagne le rang de sous-vêtement. À la fin du XIXe siècle, elle s'agrémente de dentelle, et devient courte en 1918.

Aujourd'hui, les stylistes du monde entier la déclinent sous toutes ses formes. Les culottes ont le vent en poupe cette année : elles ont progressé de 7% en 2017. Il s'en est vendu plus de 100 millions en France sur cette dernière année.

Cette année, la mode est aux culottes en velours

Les culottes taille haute cartonnent, elles représentent 42% des ventes. Elles séduisent pour une question de confort, et surtout parce que plus il y a de matières plus cela plaît aux créateurs. Ces derniers l'agrémentent de dentelles, de strass, de lamé...



Cette année, la mode est aux culottes en velours taille haute, à porter sous les pantalons et jupes taille haute également. Les culottes taille haute sont suivies des shorties, qui eux représentent 38% des ventes. Le string est loin derrière, avec seulement 19% des ventes. Il est en baisse depuis 2006.



Le budget lingerie des Française avoisine les 107 euros en moyenne. Ce sont les 15-24 ans qui dépensent le plus pour leur lingerie - 110 euros -, suivies des femmes de plus de 45 ans. En revanche, les 35-44 ans font baisser la moyenne avec un panier aux alentours de 97 euros.