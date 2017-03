La journaliste Anne Nivat parle du "fossé" entre les Français et les politiques

publié le 01/03/2017 à 13:58

Les Français ne font pas confiance aux politiques. Ce n'est pas nouveau, mais cette défiance a atteint un chiffre record, selon le dernier baromètre annuel du Cevipof (Centre de recherches politiques de Sciences po), publié par Les Échos le 18 janvier dernier. Sur les 2.044 personnes interrogées, 89% partagent cette affirmation : "Les responsables politiques en général ne se préoccupent pas de ce que pensent les gens comme vous". Pour autant, ils ne se désintéressent pas de la politique en elle-même, en témoigne les 4 millions de votants à la primaire de la droite. Ce constat, Anne Nivat, reporter de guerre, l'a fait dans un livre, intitulé "Dans quelle France on vit". Elle est partie à la rencontre de Français dans six villes moyennes, pour leur donner la parole.



"Reporter de guerre ou enquêtrice, c'est la même chose. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'humain. Les gens partout sont les mêmes, ils veulent que l'on s'intéresse à eux, qu'on les écoute. Et ils ont beaucoup de choses à dire", explique Anne Nivat. La journaliste fait ensuite référence à certains hommes politiques, notamment François Fillon ou Manuel Valls, qui ont dit que la France était en guerre, "ou même dans une guerre civile, c'est indécent".



En campagne, tous les politiques vont tenir les mêmes discours formatés, mais les Français ne sont pas dupes Anne Nivat





En interrogeant ces "oubliés", Anne Nivat a compris qu'ils ne se sentaient écoutés par personne. "Tous les politiques vont aller faire campagne, se montrer sur les marchés, tous vont tenir les même discours formatés, mais les Français ne sont pas dupes", affirme la journaliste. Elle explique que tous les gens qu'elle a rencontré sont "encore perplexes" qu'elle ait eu la démarche d'aller les voir, les écouter, "tellement ils ont cette impression d'être déconsidérés".

"En faisant simplement mon travail de reporter, c'est un échange mutuel. Je suis à égalité avec la personne que j'interviewe. De la même façon lorsque j'étais à Bagdad ou ailleurs sous les bombes, je n'avais pas un gilet par balle pour parler à une personne qui n'en avait pas. On est égaux, et cette situation provoque le respect, et le respect fait parler les gens", explique Anne Nivat.

Les personnes qui votent FN ne sont pas toutes des diables, des racistes Anne Nivat





Pendant son tour de France et ses escales à Évreux, Lons-le-Saunier, ou encore Montluçon, Anne Nivat a rencontré ce qu'on appelle la France "des oubliés" ou encore la France "périphérique", que l'on associe souvent au vote FN. "Effectivement, j'ai vu des gens qui se préparent ou ont déjà voté Front national. Mais ils se posent des questions. Les personnes qui votent FN ne sont pas toutes des diables, des racistes, des gens dont il faut se détourner dès l'instant où ils vous disent qu'ils voteront pour ce parti", dit la journaliste.



"Ce livre n'est pas misérabiliste, il est hyper positif", explique Anne Nivat. "Il montre que les Français ne sont pas aveugles et ont des choses à dire sur le pays dans lequel ils vivent et qu'ils aiment, même s'ils ne croient plus aux politiques. Je n'ai aucune autre prétention dans ce livre que de raconter ce fossé entre les uns et les autres".