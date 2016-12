La disparue japonaise de Besançon

REPLAY - Une étudiante japonaise a disparu depuis début décembre. L’affaire fait beaucoup de bruit dans son pays natal.

par Marie Guerrier publié le 29/12/2016 à 09:16

Tous les médias nippons ont dépêché dans le Doubs des envoyés spéciaux pour suivre cette mystérieuse affaire. L'étudiante Narumi Kurosaki, 21 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 4 décembre. Elle était arrivée à la fin de l'été pour étudier à l'université de Besançon. La police est persuadée qu'elle est morte, qu'elle a été tuée, mais il n'y a pas de corps. Ce matin Le Parisien-Aujourd’hui en France révèle que l'enquête se transporte de la Franche-Comté jusqu'au Chili !



L'ex-petit ami de l'étudiante nippone, un garçon d'une vingtaine d'années de nationalité chilienne, aurait regagné son pays entre le 7 et 12 décembre. Il serait passé par Genève, puis Madrid, en ayant au préalable nettoyé son ordinateur avec un logiciel spécialisé. Cet étudiant chilien est pour les enquêteurs le témoin-clé, si ce n'est le suspect principal. Selon le scénario reconstitué par les enquêteurs, le couple s'est rencontré sur le campus fin août. Le 4 décembre au soir, ils dînent à 25km de Besançon. Ensuite les images de vidéosurveillance montrent qu'ils sont revenus sur le campus universitaire où logeait la jeune femme. Dans la nuit, des témoins disent avoir entendu un cri. Depuis, Narumi est introuvable...



Un témoignage troublant est venu perturber hier les investigations. Un patron de bar à Verdun, donc à 300 km de Besançon, dit avoir vu l'étudiante japonaise dans son établissement le 19 décembre ! Elle aurait payé avec sa carte bancaire, des recoupements sont en cours. Pour l'heure, policiers et magistrats restent sur leur hypothèse. L'étudiante est morte et son tueur est en fuite. L'Est Républicain précise ce matin que la procureur de Besançon a requalifié les faits en assassinat et ne parlera plus à la presse avant mardi prochain.

Les prêtres en plein burn out

Les prêtres ont le blues ? Certains en tout cas souffrent de burn out, épuisement professionnel. Le Figaro raconte ce matin l'histoire du Père Julien Berbett, 34 ans. Il s'est volatilisé... L'été dernier, ce jeune prêtre alsacien a quitté sa paroisse où il officiait depuis 7 ans, pour prendre du recul en Normandie. Et depuis le 14 décembre, plus aucune trace de lui. Sa famille a lancé un avis de recherche. Que se passe-t-il dans la tête d'un prêtre censé être le médecin de l'âme et qui craque ? Surcharge d'activité liée à la baisse des vocations, sollicitations continues, doutes spirituels...



Une seule étude a été menée jusqu'à présent, et c'est en Italie, il y a 10 ans, auprès de 321 prêtres. Deux sur cinq étaient en état de burn out et un sur cinq était sur le point de plonger. Le célibat est-il aussi en cause ? Le Figaro rapporte que 40% des pasteurs, qui eux ont le droit de se marier, sont aussi touchés. "La santé mentale et psychologique des prêtres est une vraie préoccupation", dit la conférence des évêques de France. Des groupes de paroles se mettent en place. Certains évêchés font appel à des assistances sociales et parfois même des prêtres sont envoyés chez le psy.

L’impatience de Marine Le Pen

Marine Le Pen, elle, est remontée à bloc. "Elle piaffe d'impatience, envie d'entrer en campagne, envie de sentir l'odeur de la poudre", raconte L’Opinion ce matin. La présidente du Front national derrière son bureau de son QG manie la métaphore équestre et s'exclame : "J'en ai marre de gratter la poussière avec mes sabots !" Après son message du 31 décembre et ses vœux à la presse le 4 janvier, elle lâchera les chevaux ! Des interviews, des meetings dans toute la France, des conférences et les réseaux sociaux seront largement utilisés. Puisque Marine Le Pen affirme : "Aucun média ne soutient ma candidature". Pour le financement, la candidate du FN se plaint des banques françaises : "Aucune n'a dit oui, aucune ne dira oui, c'est une manière de nous forcer, dit-elle, à aller à l'étranger pour ensuite nous reprocher de le faire !" Allusion à la polémique russe.



Pour voter l'année prochaine, il faut s'inscrire sur les listes électorales avant samedi, dernier délai. Libération raconte ce matin comment des jeunes se mobilisent dans les quartiers sensibles pour inciter les habitants à s'inscrire. Ces jeunes participent au Challenge Citoyen, ils font du porte à porte, organisent des animations. Et à l'issue du premier tour de la présidentielle le 23 avril, le quartier qui aura réussi à faire baisser le plus le taux d'abstention remportera un prix. L'exemple de ce qui se passe à La Busserine, cité marseillaise, à lire ce matin dans Libé.

Hugues Aufray candidat à la présidentielle

Et il y a la surprise Hugues Aufray ce matin. Révélation de Sud-Ouest : le chanteur de 87 ans est en quête de parrainages pour pouvoir se présenter à la présidentielle. Pour l'instant il n'en a recueilli que 180 sur 500. Hugues Aufray est en tournée avec le spectacle "Age tendre et tête de bois" et il distribue en parallèle son journal de campagne dans les mairies. Il se décrit comme le candidat de la France invisible, défenseur de la nature et contre les élites, il voudrait licencier la classe politique et mettre un terme à la 5eme République. S'il n'obtient pas les parrainages, Hugues Aufray pourrait soutenir Jean-Luc Mélenchon.