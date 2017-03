publié le 02/03/2017 à 08:28

Mais que s'est-il passé à l’hôpital Georges-Pompidou de Paris le 31 janvier dernier ? Un patient avait été retrouvé mystérieusement mort trois après sa disparition. RTL a eu accès à un rapport accablant qui pointe de nombreux dysfonctionnements au sein même de l'établissement. Le premier, c'est évidemment un signalement trop tardif. Il faudra attendre près de sept heures pour que l'alerte soit lancée officiellement. Sept heures entre le moment où l'infirmière venue pour faire les soins (il est alors 7h40) ne trouve pas le patient dans sa chambre, ni dans le service de médecine interne, et le moment où l'information est transmise au PC sécurité, puis au commissariat du quartier.



En dépit d'une inquiétude qui pointe au fil des heures, le personnel en charge du malade - aide-soignantes, infirmières, médecins - suppose qu'il est descendu à la cafétéria, comme il l'avait fait la veille. Par ailleurs, lorsque l'agent de sécurité réalise sa première inspection dans ce secteur, il n'a aucune description précise et recherche simplement un patient perturbé.

Des carences sont pointées également dans l'organisation des recherches. Trente rondes sont menées dans cet hôpital gigantesque avec des dizaines d'escaliers et plus de 5.000 portes. Mais ces rondes se révéleront peu efficaces, comme le raconte Jean-Louis, le frère de la victime. "Les services de sécurité quand ils font une ronde, ils se contentent de regarder, surveiller dans les recoins mais ils ne poussent pas les portes, ils n’ouvrent pas les portes. La porte n’a été poussée que malheureusement trop tard, trois jours après", dit-il.

Mais le plus plus terrible peut-être dans ce drame, c'est sans doute cette panne d'écran. Une panne qui empêche, le samedi matin les agents du PC sécurité de voir en temps réel le patient en train de pousser cette porte de secours, une porte coupe feu, au niveau - 1 du sous-sol de l'hôpital et qu'il ne pourra jamais rouvrir. "Derrière cette porte où mon petit frère est décédé, il y avait une caméra. Malheureusement, l’écran relié à cet caméra, était en panne, donc un écran noir", témoigne Jean-Louis.



"Il s’avère que maintenant ils savent à l’hôpital que la caméra continuait à filmer trois jours d’agonie. Il aurait pu être sauvé, et ça, ça fait mal parce qu’il aurait eu un bracelet électronique ou un espèce de biper, on aurait utilisé des chiens ou la vidéo surveillance aurait été fonctionnelle, ça ne serait pas arrivé. On l’aurait retrouvé tout de suite et il serait encore avec nous", conclut-il.