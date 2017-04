publié le 08/04/2017 à 08:24

L'organisation séparatiste basque espagnole ETA, via des "artisans de la paix" de la société civile française, a fourni à la police une liste de 12 caches d'armes dans le Sud-Ouest de la France, a-t-on appris samedi 8 avril de sources proches du dossier.



Ces 12 caches d'armes et d'explosifs, qui constitueraient ce qu'il reste de l'arsenal d'ETA, sont situées dans les départements du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, a-t-on précisé de mêmes sources. L'ETA (Euskadi ta Askatasuna, soit "Pays basque et liberté") avait annoncé dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 avril, dans un communiqué à la BBC, son "désarmement total" pour le samedi 8 avril, et appelé à une grande manifestation à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).

L'organisation, née en 1959 dans la lutte contre le franquisme, a renoncé en octobre 2011 à la lutte armée, après plus de 40 ans de violences au nom de l'indépendance du Pays Basque et de la Navarre. Mais elle refusait son désarmement et sa dissolution exigés par Madrid et Paris, réclamant une négociation sur ses membres détenus (environ 360, dont 75 en France et une centaine purgeant des peines de plus de dix ans de prison).