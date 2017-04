publié le 13/04/2017 à 10:19

La préfecture de Seine-et-Marne a fermé, mardi 11 avril, la mosquée de Torcy. Le président de l'association Rahma et imam, Abdelali Bouhnik, a été suspendu de ses fonctions de professeur de mathématiques au sein de l'établissement Jean Moulin de Torcy. Il y exerçait depuis de nombreuses années. Le ministère de l'Intérieur reproche au professeur de mathématiques d'avoir cherché à influencer ses jeunes élèves en faisant acte de prosélytisme.





Selon un extrait de l'arrêté signé par le préfet, il aurait "cherché à avoir une influence en tentant de s’imposer comme leur interlocuteur exclusif et de s’immiscer dans leur vie privée ; que de fait, cette influence a été relevée par ses différents chefs d’établissement qui la lui ont reprochée ; que de même, il a refusé d’organiser un temps d’échanges relatifs aux attentats de novembre 2015, en dépit de la demande de ses élèves de seconde".



"Une menace grave pour la sécurité et l’ordre public"

Abdelali Bouhnik est suspendu pour une durée de quatre mois en attendant un conseil de discipline. Selon l’arrêté, où les raisons de cette fermeture sont exposées, la mosquée rassemble jusqu’à 500 fidèles à l’occasion de la prière du vendredi. Elle "constitue un lieu de référence influent de la mouvance salafiste, prônant un islam rigoriste, et représente, par les propos qui y sont tenus et par son influence, une menace grave pour la sécurité et l’ordre public".



L’arrêté met aussi en cause l’Imam et président de l’association Rahma, Abdelali Bouhnik, et son suppléant Mohammed Tlaghi : "Ils se signalent depuis des années par des prêches ouvertement hostiles aux institutions, aux lois républicaines, à la laïcité ainsi qu’aux occidentaux, aux chiites et aux juifs, présentés comme des ennemis à combattre". Selon le document émis par la préfecture, les responsables de l’association auraient également apporté leur soutien aux fidèles, mis en cause lors du démantèlement de la cellule terroriste dite de “Cannes-Torcy”, accusée d’avoir perpétré un attentat contre une épicerie casher à Sarcelles septembre 2012.

