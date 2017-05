publié le 30/05/2017 à 06:51

La justice avait jusque-là échappé à la révolution numérique. Mais ce temps est révolu, depuis le mois d'avril et l'apparition d'un nouveau logiciel de "justice prédictive". Actuellement expérimenté par les Cours d'appel de Rennes et de Douai, ainsi que par le barreau de Lille, cette sorte de robot mis au point par la start-up Predictice permet de prévoir l'issue des procédures, en se basant sur les centaines de milliers de décisions déjà rendues. "En un clic, l'algorithme calcule les probabilités de résolution d'un litige, le montant des indemnités et identifie les moyens les plus influents". C'est ainsi que Predictice définit son outil sur son site internet.



Dans le cas où un individu a été licencié pour faute grave et qu'il décide de se battre au tribunal, il suffit de taper quelques mots-clés sur le logiciel, et un algorithme scanne immédiatement plus de 2,5 millions de décisions de justice. Puis, une minute plus tard, l'ordinateur a tranché. Il donne accès aux chances de succès, aux indemnités qu'il est possible d'obtenir et même aux juridictions les plus clémentes ou les plus sévères selon le cas du dossier. Le logiciel permet également d'identifier les arguments qui ont le mieux marché. On apprend ainsi que l'on a plus de chances de contester son licenciement en cas d'ivresse sur son lieu de travail.

Cet outil représente une vraie mine d'or en termes d'informations, qui peut se révéler très utile pour les juges et les avocats dans leur travail au quotidien, selon l'un des créateurs du logiciel, Louis Larrêt-Chahine, sur RTL. "On est réellement dans la création d'un outil d'aide à la décision, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ce n'est pas Minority report, il n'y a pas une intelligence artificielle qui va commencer à tout régir", tient-il à rassurer. Et pour cause, les plus hauts magistrats craignent déjà un risque d'uniformisation des décisions et d'une "justice-robot".

Pour l'instant, si ce logiciel Predictice peut s'appliquer aux litiges concernant les affaires familiales, le droit commercial ou administratif, le droit du travail ou encore l'indemnisation du préjudice corporel, les crimes et le droit pénal ne sont pas concernés par cette révolution. "Ça va arriver", affirmait le 19 mai dernier Stéphane Dhonte, bâtonnier du barreau de Lille sur France info. "Ça existe déjà aux États-Unis où selon votre parcours, votre lieu de naissance, le fait que vous soyez enfant de divorcés ou pas, il y a des calculs de 'prédictivité' de récidive", précisait-il.